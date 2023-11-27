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Европа успешно испытала первую ступень Ariane 6

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Vulcain 2.1
Огневые испытания силового агрегата Vulcain 2.1.
Источник изображения: twitter.com/pbdes

Европейское космическое агентство (ЕКА) провело успешное испытание первой ступени перспективной ракеты Ariane 6. Об этом со ссылкой на компанию Arianespace сообщает SpaceNews.

8-минутные огневые испытания двигателя первой ступени Vulcain 2.1 проводились на площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. После включения двигатель работал более семи минут на стабильной скорости, уточнили в компании.

В настоящее время специалисты проводят анализ результатов проведенного испытания. В случае отсутствия аномалий ракета может быть допущена к первому пуску в 2024 году.

Ранее газета Les Echos сообщила, что профильные министры входящих в ЕКА государств договорились просубсидировать запуски Ariane 6 на сумму от 290 до 340 миллионов евро.

В сентябре ЕКА сообщило, что намеченные на 3 октября испытания первой ступени ракеты Ariane 6 отложены из-за неполадок в ее системе управления, позволяющей носителю сохранять вертикальное положение при старте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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