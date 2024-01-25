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Военное обозрение

Станет приоритетной целью ВС РФ: Финско-норвежская оборонная компания опасается строить завод на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В Киеве все чаще заявляют о возможном налаживании собственного производства вооружений и боеприпасов на территории страны, дабы заместить оскудевшую военную помощь Запада. Своими силами запустить производства Украине не под силу, расчет делается на то, что помощь в открытии предприятий окажут европейские оборонные компании. Однако мечты киевских властей, еще не начав воплощаться в жизнь, уже разбиваются о прагматизм владельцев европейских предприятий ВПК и топ-менеджеров.

Шведское издание сообщает, что финско-норвежская оборонная компания Nammo, специализирующаяся на производстве боеприпасов, реактивных двигателей и космического оборудования, опасается строить завод на территории Украины. Владельцы и руководство концерна справедливо полагают, что совместное предприятие наверняка станет приоритетной целью для нанесения ударов ВС РФ. Кроме того, в результате атак российских военных могут пострадать специалисты головной компании, которых в любом случае придется отправлять на Украину для настройки оборудования и обучения местных рабочих.

Украинские министры несколько раз встречались с представителями финско-норвежской компании для того чтобы обсудить вопрос запуска завода на Украине, о чем в эфире шведского радио рассказал директор по развитию бизнеса Nammo Бьорн Андерссон. Однако положительный исход этих переговоров все еще под большим вопросом.

Если у Украины найдутся деньги, то все возможно, но я думаю, что такой завод станет наиболее приоритетной целью (для ВС РФ)

— оценил риски проекта топ-менеджер скандинавской оборонной компании.

Компания Nammo совместно принадлежит норвежскому государству и оборонной компании Patria, которая, в свою очередь, наполовину принадлежит финскому государству. Соответственно, решение о строительстве завода на Украине имеет и политический окрас.

Андерссон сильно сомневается, что финское и норвежское правительства захотят владеть заводом, который станет «приоритетной целью» для российских военных. Да и с деньгами у Киева все плохо, а субсидировать строительство производственного предприятия, которое может быть уничтожено, так и не начав работать, власти скандинавских стран и частные собственники Nammo наверняка не захотят.

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Страны
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Компании
Patria
Минoбороны РФ
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