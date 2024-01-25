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ЦАМТО

Компания Trans-Ce Cargo S.A. получила контракт на капремонт семи вертолетов Ми-17-1В ВВС Мексики

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Ми-17 ВВС Мексики
Военно-транспортный вертолет Ми-17 ВВС Мексики.
Источник изображения: http://rus-helicopters.com/

ЦАМТО, 24 января. Секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA) заключил с компанией Trans-Ce Cargo S.A. прямой контракт на капремонт и продление эксплуатационного ресурса семи вертолетов Ми-17-1В (Ми-8МТ/Ми-8МТВ-1) ВВС страны.

Как сообщает Defensa.com, объем предполагаемых в проект инвестиций, согласно национальному электронному документу №AA-07-110.007000999-N86-2024, оценивается в 966,2 млн. мексиканских песо (56,5 млн. долл.). Программа включает капремонт семи вертолетов с регистрационными номерами 1705 (с.н. 96013), 1708 (с.н. 95043), 1714 (с.н. 94854), 1719 (с.н. 95888), 1720 (с.н. 95918), 1722 (с.н. 95601) и 1723 (с.н. 95638).

Компания Trans-Ce Cargo S.A. будет выступать в качестве посредника, не имея при этом мастерских и необходимой инфраструктуры для выполнения работ.

Первоначально конкурс на капитальный ремонт и продление эксплуатационного ресурса транспортных вертолетов Ми-17-1В ВВС Мексики был объявлен SEDENA по тендеру №LA-07-110-007000999-I-337-2023 от 15 мая 2023 года. Тендер, в котором на тот момент рассматривалось шесть вертолетов, был отменен в конце июня из-за ряда изменений условий конкурса и проблем на портале Thecompras.net, который содержал ошибки, что помешало нескольким участникам торгов представить свои предложения.

Главным претендентом тогда рассматривалась Trans-Ce Cargo, так как, по ее заявлениям, она обладает исключительными правами от разработчика и производителя, то есть "Вертолетов России". В конкурсе также были представлены компании Aviarrendamientos S.A. de C.V, Aviatek S.A.S, Brameit S.A de C.V, Brunton Alliance S.A. de C.V, Daidalos Aerospace S.A.P.I. de C.V, EpiAvontuur S.A. de C.V, ETD Solutions Inc, Foncar S.A. de C.V., Personas y Paquetes por Aire S.A. de C.V. и Sigma Mexaviation S.A. de C.V.

В октябре 2023 года Секретариат SEDENA, устранив ряд требований, вновь начал конкурсную процедуру, которая предусматривала капитальный ремонт большего количества вертолетов, однако уже в ноябре процедура была приостановлена по неназванным причинам.

Наконец, в начале декабря 2023 года Секретариат SEDENA снова переформатировал конкурсную процедуру, перейдя от торгов к прямому присуждению контрактов, выделив соответствующие ресурсы из оборонного бюджета на 2024 финансовый год и приступив к запросу ценовых предложений у потенциальных участников торгов. Из анализа документации следует, что Trans-Ce Cargo S.A стала единственной компанией, подтвердившей свои компетенции письмами от АО "Национальная авиационная сервисная компания" (НАСК) и АО "Новосибирский авиаремонтный завод" (НАРЗ) холдинга "ВертолЕты России" (входит в Госкорпорацию Ростех).

Работы по капитальному ремонту и продлению ресурса семи вертолетов Ми-17-1В (Ми-8МТ/Ми-8МТВ-1) ВВС Мексики должны быть завершены в течение 365 дней, которые будут исчисляться с 26 января 2025 года.

В настоящее время в составе ВВС Мексики имеется 18 транспортно-боевых вертолетов Ми-17-1В (Ми-8МТ/Ми-8МТВ-1), входящих в состав 303-й авиационной эскадрильи, базирующейся на авиабазе Санта-Люсия. Большая часть парка не эксплуатируется из-за отсутствия запасных частей и истечения срока действия сертификатов летной годности.

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