Войти
Lenta.ru

Военный инструктор рассказал об оружии для борьбы с дронами

476
0
0
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Российским военнослужащим сейчас необходимо оружие для борьбы с дронами. Об этом заявил в беседе с «Царьградом» военный инструктор Координационного центра помощи Новороссии, ветеран боевых действий в Донбассе и контртеррористических операций на Северном Кавказе Алексей Левошко.

Отмечается, что FPV-дроны крайне опасны для пехоты и техники, поэтому одна из основных задач — адаптация российской пехоты к этой угрозе и создание средств ее нейтрализации, указал эксперт. Раньше основное внимание в борьбе с FPV-дронами и беспилотниками квадрокоптерного типа уделялось антидроновым ружьям, однако теперь фронту нужны средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сочетающие высокую мощность с компактностью и небольшим весом.

По словам инструктора, такая станция должна перекрывать диапазон частот от 400 МГц, на которых дрон передает видеопоток, до 6 ГГц, на которых получает управляющие команды. В данный момент, указал Левошко, такие устройства есть для техники — к примеру, станция РЭБ «Волнорез», но для пехоты не производятся.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук описал принцип работы разрабатываемых в России антидроновых ружей. Он рассказал, что эти типы вооружения способны мешать работе всех типов беспилотных летательных аппаратов, которыми пользуются Вооруженные силы Украины. До этого стало известно, что в России завершаются испытания антидроновых ракет. В ближайшее время их отправят на вооружение зенитных ракетных комплексов в зоне проведения спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.05.2023
Sky: возможности Лондона оказывать военную помощь Киеву могут быть ограничены
25.11.2022
Вооружения Украине поставляют 25 стран, выяснил СКР
25.11.2022
Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
23.11.2022
WSJ: сенаторы США просят Белый дом передать Украине ударные беспилотники
25.02.2022
Через тернии к пятому поколению
31.01.2019
Проблемы оборонных предприятий Казани
29.01.2009
Россия поставит МВД Туркмении партию беспилотных летательных аппаратов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 13:07
  • 58713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 09:14
  • 139
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 25.01 05:59
  • 2
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 02:56
  • 377
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе
  • 24.01 15:12
  • 178
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 24.01 14:27
  • 0
Объединенное командование сил в Норфолке готово к завоеванию господства в Арктике
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике