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Полковник раскрыл принцип работы антидронового ружья

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В зоне СВО успешно испытали противодронное ружье "Гарпия" (кадр из видео)
В зоне СВО успешно испытали противодронное ружье "Гарпия" (кадр из видео).
Источник изображения: РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук описал принцип работы разрабатываемых в России антидроновых ружей. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что эти типы вооружения способны мешать работе всех типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которыми пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в России завершаются испытания антидроновых ракет, и в ближайшее время их отправят на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Новые ракеты предназначены для уничтожения малых беспилотников, квадрокоптеров и FPV-дронов, которые используются на линии боевого соприкосновения для разведки и ударов. Известно, что мини-ракеты войдут в состав модернизированных зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМ», поступающих в зону спецоперации с 2023 года.

«Антидроновые ружья препятствуют всем заявленным типам дронов, которые используются Украиной на поле боя. Взаимодействие с системой "Панцирь" будет предполагать комплексное поражение, то есть будет сведена к минимуму эффективность беспилотников, которые применяют ВСУ», — объяснил специалист.

Это радиоэлектронная система, которая подавляет систему управления и наведения целей этих беспилотников

Анатолий Матвийчук

военный эксперт, полковник в отставке

В 2023 году в России на онлайн-площадках начали продавать антидроновые ружья: за 140 тысяч рублей можно было купить ружье «Гарпия», за 500 тысяч — «Парс». Комментируя эту информацию, военный эксперт Василий Дандыкин предупредил россиян об опасности антидроновых ружей. По его словам, использование таких ружей необученными людьми достаточно опасно и может привести к серьезным последствиям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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