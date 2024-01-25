Полковник раскрыл принцип работы антидронового ружья

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук описал принцип работы разрабатываемых в России антидроновых ружей. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что эти типы вооружения способны мешать работе всех типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которыми пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в России завершаются испытания антидроновых ракет, и в ближайшее время их отправят на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Новые ракеты предназначены для уничтожения малых беспилотников, квадрокоптеров и FPV-дронов, которые используются на линии боевого соприкосновения для разведки и ударов. Известно, что мини-ракеты войдут в состав модернизированных зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМ», поступающих в зону спецоперации с 2023 года.

«Антидроновые ружья препятствуют всем заявленным типам дронов, которые используются Украиной на поле боя. Взаимодействие с системой "Панцирь" будет предполагать комплексное поражение, то есть будет сведена к минимуму эффективность беспилотников, которые применяют ВСУ», — объяснил специалист.

Это радиоэлектронная система, которая подавляет систему управления и наведения целей этих беспилотников Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

В 2023 году в России на онлайн-площадках начали продавать антидроновые ружья: за 140 тысяч рублей можно было купить ружье «Гарпия», за 500 тысяч — «Парс». Комментируя эту информацию, военный эксперт Василий Дандыкин предупредил россиян об опасности антидроновых ружей. По его словам, использование таких ружей необученными людьми достаточно опасно и может привести к серьезным последствиям.