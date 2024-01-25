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Военное обозрение

«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника

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Источник изображения: topwar.ru

Администрация президента Южной Кореи выразила сомнения по поводу недавних заявлений КНДР относительно испытания подводной беспилотной системы с ядерной боевой начинкой.

Как указывается в издании Yonhap, власти страны считают утверждения Пхеньяна «преувеличением и фабрикацией».

19 января Северная Корея объявила, что провела испытание с участием подводного ударного беспилотника Haeil-5-23 в ответ на совместные военно-морские учения Сеула, Вашингтона и Токио.

В пресс-релизе администрации президента Южной Кореи говорится, что, основываясь на всестороннем анализе, маловероятно, что КНДР обладает ядерной системой для подводных действий. Как было отмечено, нет никаких данных о разработке небольшого реактора, который мог бы поместиться в устройство, подобное торпеде. Тем самым Сеул отрицает появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника.

При этом Пхеньян не опубликовал никаких связанных со своим заявлением фотографий, что обычно делается для обоснования своих слов.

Как отмечается, в Сеуле внимательно следят за разработкой Северной Кореей систем подводного вооружения, таких как ядерные ударные беспилотники и баллистические ракеты подводного базирования, используя средства разведки и наблюдения в сотрудничестве с США.

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