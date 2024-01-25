Спикер Минобороны Украины анонсировал получение в этом году оружия, которого у ВСУ «ещё не было»

Источник изображения: topwar.ru

Украина в этом году получит большие пакеты военной помощи от нескольких государств, а также оружие, которого раньше на вооружении украинской армии не было. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны Украины Илларион Павлюк.

Спикер военного ведомства озвучил итоги очередного "Рамштайна", прошедшего накануне в режиме видеосвязи. На этот раз министры обороны стран антироссийской коалиции не стали собираться вживую, а пообщались по связи, так как обсуждать, в принципе, было нечего. Итоги встречи сами об этом говорят.

На "Рамштайне" Украина больше всего получила обещаний, впрочем, это уже не ново. Партнеры опять заверили Киев в "мощной поддержке", что подают на Украине чуть ли не как победу над Россией. Также несколько стран пообещали в этом году поставить "большие" пакеты военной помощи. В частности, Канада объявила, что в конце весны поставит Киеву 10 лодок Zodiac на сумму 20 млн. долларов, а также займется обучением украинских пилотов, а это еще миллионов 15.

Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать (...) логистические узлы

- заявил Павлюк.

В принципе, на этом "Рамштайн" и закончился, если не считать того, что главком ВСУ Залужный рассказывал всем про "успехи" украинской армии на фронте, а Умеров нахваливал американские БМП Брэдли, которые "уничтожают" российские танки.