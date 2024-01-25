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Автомобилями Tesla будет управлять ИИ

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Tesla Model X 60D
Огромный обзор внутри салона Tesla Model X 60D.
Источник изображения: https://vc.ru/

Компания Tesla выпустила обновление автопилота Full Self-Driving, добавив поддержку нейронных сетей. Об этом сообщает издание Electrek.

В компании объяснили, что теперь продвинутая система помощи водителю будет управляться нейронными сетями, а не благодаря коду, ранее написанному программистами. В корпорации отметили, что искусственный интеллект (ИИ) был обучен на миллионах видеоклипах, таким образом он заменил собой «более 300 тысяч строчек явного кода C++».

Глава Tesla Илон Маск отметил, что автопилот теперь управляется «сквозными нейронными сетями». В настоящий момент компания выпустила бета-версию FSD Beta v12, но Маск уже заверил пользователей, что апдейт появится в виде полноценного обновления на автомобилях бренда.

«V12 и сквозные нейронные сети — это последний большой шаг в развитии беспилотного вождения Tesla», — прокомментировали новость авторы Electrek. По их словам, ИИ — «последняя надежда» Tesla на полноценное беспилотное управление.

В конце января журналисты издания The Verge собрали самые популярные жалобы владельцев электропикапа Cybertruck. В их число вошли расхождение между заявленным и реальным запасом хода, а также излишне маркий кузов машины.

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