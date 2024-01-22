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Lenta.ru

Названы основные недостатки пикапа Tesla Cybertruck

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Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck.
Источник изображения: lenta.ru

Первые владельцы нового электропикапа Tesla Cybertruck раскритиковали автомобиль из-за реальных показателей, которые расходятся с заявленными. Об этом сообщает издание The Verge.

Авторы медиа собрали отзывы автолюбителей, получившие электрический пикап по предзаказу. Одним из недостатков пользователи назвали сниженную скорость трехмоторный версии Cyberbeast, которая отличается от заявленной — машина якобы должна разгоняться с 0 до 100 километров за 2,6 секунды.

Также владелец Cybertruck и блогер Кайл Коннер заявил, что модель имеет заниженный запас хода — в его тестах машина на одной зарядке прошла 409 километров вместо положенных 515 километров. Кроме того, один из покупателей пикапа заметил, что при высокой нагрузке аккумулятор быстро разряжается. Мужчина зарядил электропикап до 84 процентов, прикрепил прицеп весом 2,7 тонны и таким образом проехал не больше 300 километров.

Пользователи Reddit назвали Cybertruck не таким прочным автомобилем, каким его называет руководитель Tesla Илон Маск. Кузов машины почти полностью изготовлен из стали, и его сложно пробить даже пулей, но в инструкции указано, что жир, масло, птичий помет, дорожную соль, мертвых насекомых нужно удалять с поверхности авто сразу, чтобы «предотвратить поломку».

В конце 2023 года в сети появилась информация о первом известном дорожно-транспортном происшествии с участием пикапа Tesla Cybertruck. Судя по фотографиям, электрокар и его водитель не пострадали, хотя встречный автомобиль получил серьезные повреждения.

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