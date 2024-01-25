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ТАСС

Пентагон: Киев утверждает, что некоторые подразделения ВСУ не имеют нужных боеприпасов

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Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022
Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022.
Источник изображения: Cydney Lee / министерство обороны США

В ведомстве также отметили, что США продолжают поставку Украине вооружений, контракты на выпуск которых были заключены до расходования отведенных на это средств

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Власти в Киеве утверждают, что некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) теперь не имеют нужных боеприпасов в связи с приостановкой основной части американской военной помощи ввиду того, что Вашингтон израсходовал отведенные на такие программы бюджетные средства. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Мы слышали отчеты, полученные от украинского правительства, от министерства обороны и Генерального штаба Украины, и свидетельствующие об их обеспокоенности тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются", - сказала представитель американского военного ведомства. Она выступила на специальном брифинге для журналистов по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

По словам Уолландер, "находящиеся на передовой войска" докладывают командованию о том, что "чувствуют себя скованными". "И они просят больше боеприпасов", - продолжила представитель Пентагона. "Это не ново", - подчеркнула Уолландер, отметив, что Киев запрашивает "существенные объемы боеприпасов на протяжении [всего] конфликта".

О поставках вооружений

Уолландер также сообщила, что Соединенные Штаты продолжают поставку Украине только тех вооружений, контракты на выпуск которых были заключены в 2022-2023 годах, то есть до расходования отведенных на это средств. 

"Большая часть военных возможностей, с целью обеспечения которых в последние два года заключались контракты, доставлялась [на Украину] по мере готовности", - сказала она. По словам Уолландер, еще остается часть оружия, контракты на производство которого "были заключены либо в 2022 году, либо в 2023 году", но по разным причинам оно пока не находится на Украине.

Представитель Пентагона напомнила, что Минобороны США объявляло о поставках новых пакетов вооружений украинской стороне до конца декабря 2023 года, так как на это было предусмотрено финансирование. В связи с этим Уолландер отметила необходимость продолжения поставок оружия Киеву, но американской администрации сначала нужно получить средства у Конгресса. Работа в этом направлении постоянно ведется, добавила представитель Пентагона.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон несколько раз предупреждал о намерении увязать оказание дальнейшей поддержки Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партией по этим вопросам продолжаются. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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