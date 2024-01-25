Пентагон: контактная группа Запада обсудила создание коалиции по дальнейшему развитию ВСУ

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер сообщила, что разные государства Запада определили, кто из них будет помогать Украине в организации ее ВВС, ВМС, сил ПВО, артиллерийских войск, подразделений по разминированию территории, бронетанковых частей и обслуживающих беспилотники подразделений, а также центров по борьбе в сфере информационных технологий

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Контактная группа Запада по поставкам оружия Киеву обсудила на нынешнем совещании в том числе создание коалиции по дальнейшему развитию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Часть сегодняшней встречи сфокусирована на будущих Вооруженных силах Украины и оценке способности коалиции поддерживать украинские силы обороны", - сказала она, выступая на специальном брифинге для журналистов по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

По словам Уолландер, страны - участницы группы намерены в тесном сотрудничестве с Украиной создать "грозную боевую силу, которая сможет защищаться и противостоять будущим угрозам со стороны Москвы".

Представитель Пентагона сообщила, что разные государства Запада определили, кто из них будет помогать Украине в организации ее ВВС, ВМС, сил ПВО, артиллерийских войск, подразделений по разминированию территории, бронетанковых частей и обслуживающих беспилотники подразделений, а также центров по борьбе в сфере информационных технологий. Так, США помогут Украине с ВВС, а также совместно с Францией займутся артиллерийскими частями, Германия возглавит коалицию по формированию бронетанковых сил, а Латвия возьмет на себя беспилотники.