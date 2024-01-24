На бывшем заводе Toyota вместо грузовиков действительно могут собирать Aurus'ы. В проекте заинтересован «Газпром»

Появились новые детали

По информации собственных источников газеты «Коммерсантъ», компания Aurus рассматривает возможность организации сборочного производства на базе бывшего завода Toyota в Шушарах. Также появилась информация об интересе «Газпрома» к данному проекту. Завод в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, основному акционеру Aurus.

Владение Aurus распределено между ФГУП НАМИ (63,5%), арабским фондом Tawazun (36%) и компанией «Соллерс» (0,5%). С середины 2021 года Aurus начал серийное производство в Елабуге, где также осуществляются сварка и окраска кузовов на площадке «Соллерс». Производственные объёмы для автозавода небольшие. На данный момент выпускаются модели Aurus Senat и внедорожник Komendant. В 2023 году планировалось произвести 200 автомобилей Komendant.

Совет директоров «Газпрома» планировал обсудить реализацию проекта Aurus в начале декабря. В октябре 2023 года «Ведомости» сообщили, ссылаясь на источники, что «Газпром» может вложиться в капитал Aurus с долей до 40%.

Президент России Владимир Путин заявил 14 декабря 2023 года, что Aurus представит целую линейку автомобилей, включая лимузины, седаны, внедорожники и автобусы, и добавил, что необходимо начать их серийное производство.

Эту информацию первоначально заметил телеграм-канал «Русский автомобиль», о чём мы сообщали. Тот же канал отметил ряд вакансий от Aurus для производственного персонала в Петербурге.

«Коммерсантъ» направил запросы в Aurus, НАМИ и КамАЗ. «Газпром» отказался комментировать эту информацию. В правительстве Санкт-Петербурга не подтвердили, но и не опровергли планы по выпуску Aurus на заводе в Шушарах. Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик заявил, что не может подтвердить эту информацию на текущий момент.