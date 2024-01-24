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ТАСС

Пентагон призвал Запад предоставить Украине больше систем ПВО и противоракет

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Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года
Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Вашингтон не фиксирует нецелевого применения Киевом поставленных ему американских вооружений

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Западные страны должны предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракет. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на очередной встрече контактной группы по военному содействию Украине, проходящей в онлайн-формате.

"Я призываю [контактную] группу изыскать [средства], чтобы предоставить Украине больше <...> систем ПВО наземного базирования и противоракет", - сказал Остин. При этом он утверждал, что перебои в поставках вооружений Украине могут в конечном счете "привести к еще большему кровопролитию и хаосу".

"Суверенная и безопасная Украина имеет критическое значение для мировой безопасности. Наша поддержка Украины не должна пошатнуться", - заявил министр обороны США.

По его словам, Соединенные Штаты не фиксируют нецелевого применения Украиной поставленных ей американских вооружений и продолжают тщательно следить за поставками военной помощи Киеву. "Соединенные Штаты продолжают тщательно отслеживать и вести учет военной помощи, поставляемой Украине. Мы не видели убедительных доказательств неправомерного использования или незаконного перенаправления американского оборудования, переданного Украине", - сказал глава Пентагона. 

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются

Ранее Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину". Согласно его оценкам, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд. Согласно подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, власти США не сумели должным образом обеспечить подотчетность примерно 40 тыс. единиц вооружений. 11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что вашингтонская администрация намерена обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений и подробно ознакомиться с докладом генерального инспектора. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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