Командующий ВМС КСИР заявил, что йеменские повстанцы действуют по собственной воле и никому не подчиняются

На фоне атак йеменских повстанцев на торговые суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив и имеющие какое-либо отношение к Израилю, некоторые западные эксперты назвали это операцией Ирана, который якобы использует своих прокси для достижения внешнеполитических целей. В частности, ослабления США, которые теперь вынуждены растягивать свои силы сразу на несколько фронтов.

В свою очередь, командующий ВМС КСИР Али Реза Тангсири, комментируя действия хуситов, назвал йеменских повстанцев независимой силой, действующей по собственной воле.

Йемен - независимое государство, имеющее мощную армию и сильного лидера, которое действует независимо и не подчиняется приказам какой-либо стороны

- приводит слова контр-адмирала иранское новостное агентство Tasnim.

При этом Тангсири напомнил, что повстанцы совершают атаки только на суда, принадлежащие израильскому или американскому бизнесу или направляющиеся в Израиль/из Израиля. Со слов командующего ВМС КСИР, йеменские хуситы таким образом выражают практическую поддержку палестинскому народу из сектора Газа, где в результате действий ЦАХАЛ уже погибли десятки тысяч мирных жителей.

В завершение иранский военачальник подчеркнул, что высоко оценивает доблесть йеменских бойцов, которые не могут мириться с мученической смертью семей в Газе.