«Роскосмос» пообещал отправить к РОС десять кораблей «Орел»

К создаваемой Российской орбитальной станции (РОС) с 2028 по 2033 год планируется отправить десять перспективных космических кораблей «Орел», указано в презентации генерального конструктора России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»), академика Российской академии наук (РАН) Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие материалы были представлены на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения»).

В апреле прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что летные испытания корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием РОС.

Тогда же из публикации в научном журнале «Пилотируемые полеты в космос», издаваемом при поддержке Центра подготовки космонавтов, стало известно, что корабль «Орел» будет приземляться в Оренбургской области и Сибири.