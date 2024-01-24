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Военное обозрение

Военные ВСУ раскритиковали БМП Bradley за неспособность действовать в условиях «суровой» украинской зимы

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Источник изображения: topwar.ru

Американские БМП Bradley являются "мощными" машинами, но они не приспособлены для ведения боевых действий в зимних условиях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления украинских военных.

Украинские военные раскритиковали американскую боевую машину пехоты за неспособность действовать в условиях украинской зимы, названной "суровой". По их словам, всем хороша техника, но вот морозов не выдерживает. Кроме того, часть поставляемых БМП попросту является старой и в ненадлежащем состоянии. Проще говоря, американцы подсунули часть машин не в боеспособном состоянии.

Украинские экипажи, хотя и являются поклонниками мощности Bradley, также раскритиковали его способность выдерживать суровую украинскую зиму и состояние некоторых старых машин, поставляемых из США

- сообщает телеканал.

Еще одной бедой для ВСУ стало то, что запасы американских БМП Bradley заканчиваются, уж очень много бронетехники российские войска уничтожили в боях или повредили, несмотря на их "живучесть" и "огневую мощь", которой так восторгаются на Украине. В общем, в Киеве намекают, что пора бы США подкинуть украинской армии еще сотню-другую боевых машин пехоты. Конечно же, в нормальном состоянии.

(...) запасы Bradley на передовой ограничены, поскольку из 200 обещанных БМП десятки были повреждены и уничтожены в боях

- жалуются украинские военные.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
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