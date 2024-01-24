Военкоры: ВСУ экспериментируют со станциями РЭБ западного производства на Сватовско-Кременском участке фронта и под Артёмовском

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Украинские формирования начали постоянно экспериментировать с системами радиоэлектронной борьбы иностранного производства, поставляемыми на Украину странами Запада. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, ссылаясь на информацию из зоны проведения специальной военной операции.

Как утверждают военкоры, эксперименты с иностранными станциями РЭБ осуществляются на Сватовско-Кременском участке фронта, а также на Артёмовском участке. Российскими военными уже зафиксированы эксперименты со станциями РЭБ иностранного производства на оккупированной территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и на западных границах Луганской Народной Республики (ЛНР).

Нашим специалистам удалось установить, что украинские военные пытаются определить более эффективные способы применения западных станций РЭБ, изучая частоты и алгоритмы работы. В первую очередь, их интересуют возможности управления беспилотной авиацией, задействованной на фронте.

Кроме того, украинские формирования озабочены вопросами обеспечения «чистоты» собственных каналов связи, по которым осуществляется коммуникация между подразделениями ВСУ. Ранее российские военные перехватывали значительную часть сообщений, которые отправляли друг другу командиры и военнослужащие украинских формирований.

Известно, что по системам радиоэлектронной борьбы Россия значительно превосходит и ВСУ, и страны Запада. Это позволяет создавать значительные помехи для действий беспилотной авиации противника, а также бороться с запусками реактивных снарядов из РСЗО HIMARS.

На последний пункт обращали внимание многие западные аналитики, заявляя, что российским военным удалось научиться делать помехи для реактивных снарядов, и это делает поставленные Украине РСЗО фактически бесполезными для точных ударов по российским позициям и объектам.