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Военное обозрение

Замминистра обороны Британии сделал заявление о дальнейших поставках беспилотной авиации для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Лондон не намерен прекращать военную поддержку киевского режима. Он уже произвел новые закупки необходимой продукции для ВСУ.

Замминистра обороны Британии Джеймс Картлидж сделал такое заявление о дальнейших поставках беспилотной авиации для Украины в ответ на соответствующий запрос члена палаты общин британского парламента Эндрю Росинделла.

Парламентарий интересовался вопросом поставки Соединенным Королевством беспилотных авиационных систем для Киева.

Спросить государственного секретаря по обороне, предпринял ли он шаги для пополнения возможностей системы беспилотной авиации Великобритании в контексте отправки такого оборудования для Украины

- указано, в числе прочего, в запросе Росинделла.

В ответ Картлидж указал, что были произведены закупки для нужд украинских военных большого количества беспилотных авиационных систем (БАС). Часть из них была выделена из собственных британских запасов.

Из соображений оперативной безопасности мы не можем предоставить информацию о конкретных системах БАС

- заявил замглавы Минобороны Великобритании.

По его словам, с британским премьер-министром Риши Сунаком уже согласована сумма выделенных средств на закупки средств беспилотной авиации для Киева на текущий год. Она составит 200 миллионов фунтов стерлингов (более 250 млн долларов США).

Источник изображения: topwar.ru

Следует отметить, что при помощи средств РЭБ российские военные эффективно противодействуют дронам ВСУ как отечественного, так и зарубежного производства.

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
БПЛА
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