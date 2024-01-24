Белый дом: прекращение США поддержки Украины ставит под угрозу помощь Киеву от Европы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что роль Соединенных Штатов "критически важна в поддержке Украины" как с точки зрения поставок вооружений, так и в плане координации усилий с другими странами

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Прекращение Вашингтоном военной поддержки Киева ставит под угрозу перспективы выделения помощи Украине со стороны европейских стран. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, союзники и партнеры США следят за действиями Вашингтона в ситуации вокруг Украины. Как утверждал представитель Белого дома, роль США "критически важна в поддержке Украины" как с точки зрения поставок вооружений, так и в плане координации усилий с другими странами.

"Поэтому - да, я считаю это возможным", - заявил Кирби, отвечая на вопрос о возможности отказа европейских стран от поддержки Украины, если она прекратится со стороны США. "Следует ожидать, что некоторые наши союзники и партнеры могут принять разные решения, если они увидят, что позиции США в качестве лидера пошатнулись, или что США отказались от поддержки Украины. Это потенциально обернется для Украины катастрофическими последствиями", - подчеркнул Кирби.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.