Войти
ТАСС

Белый дом: прекращение США поддержки Украины ставит под угрозу помощь Киеву от Европы

389
0
0
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что роль Соединенных Штатов "критически важна в поддержке Украины" как с точки зрения поставок вооружений, так и в плане координации усилий с другими странами

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Прекращение Вашингтоном военной поддержки Киева ставит под угрозу перспективы выделения помощи Украине со стороны европейских стран. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, союзники и партнеры США следят за действиями Вашингтона в ситуации вокруг Украины. Как утверждал представитель Белого дома, роль США "критически важна в поддержке Украины" как с точки зрения поставок вооружений, так и в плане координации усилий с другими странами.

"Поэтому - да, я считаю это возможным", - заявил Кирби, отвечая на вопрос о возможности отказа европейских стран от поддержки Украины, если она прекратится со стороны США. "Следует ожидать, что некоторые наши союзники и партнеры могут принять разные решения, если они увидят, что позиции США в качестве лидера пошатнулись, или что США отказались от поддержки Украины. Это потенциально обернется для Украины катастрофическими последствиями", - подчеркнул Кирби.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
19.09.2023
Мир вступил в ядерную гонку, как во время холодной войны. Но есть отличие
25.07.2022
Куда приведет "техника равновесия" Эрдогана в российско-турецких отношениях
13.07.2022
Украина совершила роковую ошибку
01.06.2022
Как относятся к России во всем мире? Не так, как хотелось бы Западу
30.05.2022
«Басурманин» спешит на помощь
04.05.2021
Из пушки по воробьям
21.10.2010
Такие разные «лошадки»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 12:03
  • 9
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 10:59
  • 58642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 05:13
  • 376
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике
  • 23.01 17:47
  • 1
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 23.01 17:42
  • 123
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.01 17:39
  • 1
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
  • 23.01 13:29
  • 3
В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения
  • 23.01 12:42
  • 16
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя