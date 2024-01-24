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ТАСС

Польша заявила, что оказывает Украине самую большую помощь в пересчете на проценты от ВВП

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Глава польского МИД Радослав Сикорский также выступил за то, чтобы большая часть поддержки Киеву поступала через Европейский фонд мира

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Польша является рекордсменом по объему выделенной Украине помощи в процентах от ВВП. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Польша, если считать военную, финансовую помощь [Украине] и помощь беженцам пропорционально объему ВВП, похоже, находится на первом месте", - приводит заявление польского министра на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел ЕС телеканал TVP Info.

Сикорский добавил, что выступает за то, чтобы "большая часть помощи Украине поступала через Европейский фонд мира, который де-факто является оборонным бюджетом ЕС".

"Нам нужно финансирование миссий ЕС, в основном в странах - соседях Европы, нам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, и нам нужно поддержать Украину. Фонд служит этим трем целям", - подчеркнул министр.

Он также поддержал мнение, согласно которому выделение военной помощи Украине якобы может помочь в деле скорейшего завершения конфликта. 

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Польша
Украина
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