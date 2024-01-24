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ТАСС

Постпред КНР при ООН призвал к возобновлению переговоров по урегулированию на Украине

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Мир не может быть достигнут за счет постоянной отправки вооружений на поле боя, отметил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь

ООН, 22 января. /ТАСС/. Китай призывает как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Переговоры необходимо возобновить как можно скорее, - сказал он на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам вооружений на Украину. - Мир не может быть достигнут за счет постоянной отправки вооружений на поле боя".

Чжан Цзюнь также отметил, что "международное сообщество и ООН должны создать соответствующие условия" для возобновления мирного диалога. "Нельзя отказываться от дипломатических усилий ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул он.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад продолжит прибегать к идеологическим нарративам, отказываясь от мирного решения, пока не разрушит Украину. Дипломат отметила, что в последнее время в западном публичном пространстве "то тут, то там" затрагивается тематика переговорного процесса. В этом контексте она напомнила, что ранее представители Евросоюза и США высокого ранга настаивали на том, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на поле боя. Захарова обратила внимание, что Вашингтон и Лондон "руками [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с РФ". Поэтому западные страны теперь не могут открыто говорить о необходимости диалога, указала официальный представитель МИД. 

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