В ЕС разработали очередной план помощи Украине, чтобы обойти вето Орбана (The Wall Street Journal, США)

WSJ: в ЕС решили создать специальный военный фонд для поддержки Украины

Евросоюз разработал новый план для оказания военной помощи Украине, пишет WSJ. Он предполагает создание специального фонда для выплаты компенсаций за поставки оружия Киеву. Эта схема позволит обойти вето Венгрии, однако есть одна проблема: поддержать ее должны все члены блока.

Берлин — На этой неделе чиновники Евросоюза приступят к реализации нового плана по выделению десятков миллиардов долларов на военную помощь Украине, несмотря на внутренние разногласия. Данный шаг последовал за увеличением двусторонней военной помощи Украине со стороны ряда европейских стран на фоне действий Конгресса США по сдерживанию администрации Байдена в предоставлении крупномасштабной помощи.

Тем временем ВСУ переходят к обороне по всей линии фронта. В отсутствие новой помощи со стороны США украинские и западные чиновники предупреждают, что Россия имеет значительное преимущество в живой силе, боеприпасах и других основных военных материалах — причем оно продолжает расти. "Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, сделанный государствами-членами ЕС и партнерами выбор на предстоящий период либо позволит Украине решительно продвинуться вперед, либо серьезно подорвет ее способность сопротивляться", — говорится в предложении.

Отдельно НАТО планирует объявить о том, что называет "новыми крупными инвестициями в артиллерийские боеприпасы", направленными на увеличение производства 155-мм снарядов. На Украине, как известно, боеприпасы заканчиваются. Также 1 февраля пройдет встреча лидеров ЕС, направленная на согласование экономического пакета для Украины на сумму 50 миллиардов евро.

Германия, Великобритания, Нидерланды и Швеция, среди прочих стран, недавно пообещали выделить Киеву миллиарды долларов в рамках новых двусторонних пакетов военной помощи. А вот соответствующая общеевропейская программа сталкивается с серьезными проблемами. Новый план предусматривает возврат более 20 миллиардов евро средств ЕС государствам-членам в обмен на десятки миллиардов евро военной помощи, которую они окажут Украине в течение следующих четырех лет. План родился в результате недельных дебатов, а его конфиденциальный проект, с которым ознакомилась The Wall Street Journal, был официально распространен 19-го января.

В начале конфликта России и Украины Европа впервые стала крупномасштабно использовать средства ЕС для организации военной помощи через Европейский фонд мира (EPF). Задумка оказалась весьма успешной — государства-члены, поставлявшие Киеву оружие, боеприпасы, танки и ракеты противовоздушной обороны, получили 5,5 миллиарда евро.

Но с начала прошлого года программа EPFзашла в тупик. Дружественное России правительство Венгрии более полугода блокировало выплаты из фонда государствам-членам, требуя от Украины неких уступок. Считается, что у ряда стран ЕС запасы истощились до такого уровня, что они не могут предоставить новые значительные объемы поддержки, а Германия, наращивающая военную помощь Украине, возражает против покрытия еще и без малого четверти общего счета EPF.

Столкнувшись с этими трудностями, предложение ЕС по внешним услугам предполагает создание специального военного фонда для Украины, который поглотит часть оставшихся активов EPF и в период с 2024 по 2027 гг. будет ежегодно пополняться на 5 миллиардов евро. Идея в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные закупки боеприпасов, БПЛА и ракет ПВО для дальнейшей передачи Украине. Остальные деньги пойдут на оплату расходов по программе военной подготовки украинцев в ЕС, в рамках которой обучение прошли уже 40 тысяч военных. Прежде чем новый план вступит в силу, потребуется переходный период.

В документе ЕС фигурирует приблизительная оценка компенсации государствам-членам за военную помощь в этом году — 7,5 миллиарда евро. Предложение поступило после того, как канцлер Германии Олаф Шольц, правительство которого в этом году удваивает военную поддержку Украине, несмотря на жесткие бюджетные ограничения, призвал другие страны ЕС нарастить усилия и провести аудит военной помощи ЕС, решение о которой к настоящему времени уже принято и осуществляется.

Новый план, может, и столкнется со значительным препятствием в виде необходимости единодушной поддержки со стороны всех членов ЕС, но имеет также ряд преимуществ. Он позволит небольшим государствам-членам с незначительными запасами боеприпасов объединить ресурсы в рамках совместных закупок для более эффективной помощи Украине. Структура фонда позволит избежать регулярных выплат, которые Венгрия блокирует и использует в качестве рычага давления, чтобы требовать что-то взамен.

Критически важно, что в течение следующих нескольких лет это обеспечит устойчивый спрос на военную технику, побудив нерешительные оборонные компании Европы нарастить производство критически важных вооружений. Чтобы смягчить опасения Германии, план позволит компенсировать расходы на военную помощь Украине за счет взноса в ее фонд. Как заявляют чиновники ЕС, государства-члены начнут официальное обсуждение плана в ближайшие дни, включая предстоящий 1-го февраля саммит блока. Однако любое окончательное решение, скорее всего, займет не одну неделю.

Автор: Лоуренс Норман(Laurence Norman)