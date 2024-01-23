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Рособоронэкспорт предложит организовать зарубежное производство и сервис российских БЛА в ходе UMEX 2024

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Беспилотный летательный аппарат "ОРЛАН-10"
Беспилотный летательный аппарат "ОРЛАН-10".
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

ЦАМТО, 22 января. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в VI международной выставке и конференции беспилотных систем UMEX 2024, которая пройдет с 23 по 25 января 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ).

"На сегодня Рособоронэкспорт присутствует во всех средах беспилотного сегмента мирового рынка. Наземные системы включают в себя робототехнические комплексы разминирования и роботизированные боевые машины. Ожидаем, что в ближайшей перспективе начнем продвигать роботы разведки и огневой поддержки, а также беспилотные средства подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. В водной среде в 2023 году начали продвижение автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-1РЭ", который вызвал большой интерес у партнеров, имеющих выход к морю, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Наиболее широкую номенклатуру компания представляет в сегменте беспилотных летательных аппаратов. Рособоронэкспорт успешно продвигает на экспорт разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы "Орлан-10Е", "Орлан-30" и "Орион-Э", барражирующий боеприпас "Куб-Э", которые подтвердили свои характеристики в реальных боевых действиях. Ведем активную работу с российскими производителями по выводу на рынок образцов, модернизированных с учетом обратной связи с поля боя, а также новых продуктов".

В ходе специализированной выставки UMEX 2024 Рособоронэкспорт проведет презентации продвигаемых российских беспилотных комплексов и проведет ряд встреч по сотрудничеству в этой области с представителями Объединенных Арабских Эмиратов и других стран ближневосточного региона.

Представители компании расскажут о широких возможностях в области индустриального сотрудничества по локализации производства беспилотников на территории заказчиков, проведению совместных работ по созданию перспективных образцов с учетом серьезных компетенций российской стороны по их разработке и боевому применению.

Кроме того, Рособоронэкспорт предложит партнерам свои услуги по строительству высокотехнологичных сервисных центров локального и регионального уровня для ремонта и технического обслуживания беспилотных комплексов от различных производителей. Данные предложения сформированы на основе богатого опыта организации подобной инфраструктуры при массовом применении беспилотных средств в реальных боевых условиях.

"Рособоронэкспорт также представит на UMEX 2024 средства противодействия беспилотным комплексам, в том числе созданным предприятиями Госкорпорации Ростех, и расскажет о возможностях их применения. В каталоге компании присутствуют средства радиоэлектронного подавления и физического уничтожения БЛА малого, среднего и большого размеров. Также имеется опыт защиты от беспилотников личного состава, техники и объектов как в условиях боевых действий, так и инфраструктуры вне линии соприкосновения с противником, который мы готовы учитывать при организации оборонительных систем на территории партнеров", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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