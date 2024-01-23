Войти
Военное обозрение

WSJ: Евросоюз разработал новый план военной помощи Украине на фоне блокировки Венгрией 50 млрд. евро для Киева

285
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Евросоюз планирует принять новый план по "спасению" Украины, предусматривающий предоставление Киеву в течение четырех лет военной поддержки на сумму более 20 млрд. евро. Об этом пишет The Wall Street Journal.

После того как Венгрия заблокировала выделение Украине 50 млрд. евро, в Брюсселе разработали новый план, предусматривающий военную поддержку Киева на гораздо меньшую сумму в течение четырех лет. Согласно предложению, ЕС планирует создать некий фонд, куда войдут средства из так называемого Европейского фонда мира, применяемого для финансирования войны на Украине, а также туда будут ежегодно зачисляться по 5 млрд. евро, начиная с 2024 и заканчивая 2027 годом.

Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, который сделают страны ЕС и его партнеры в ближайший период либо позволит Украине добиться решающего прогресса либо серьезно подорвет ее способность к сопротивлению

- пишет издание.

Новый фонд будет использоваться странами Евросоюза для компенсации затрат на военную помощь Украине. Т.е. средства из него Киев не получит, они предназначены для стран ЕС, которые планируют и дальше поддерживать режим Зеленского. Например, в 2024 году планируется выделить 7,5 млрд. евро на компенсацию поставок Киеву оружия, техники, боеприпасов и обучения украинских военных.

Обсуждение нового плана начнется на этой неделе, но гарантировать, что он будет принят никто не может. Для этого нужно единогласное решение всех стран ЕС, но против может выступить Венгрия, а к ней присоединиться Словакия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Словакия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
27.10.2023
Западу пора напрячься: после поражения Украина станет неуправляемой
05.10.2023
Лондон признал, что отправил Киеву всё оружие, и теперь он агитирует других
13.03.2023
Вместо членства в НАТО Украине достанется «статус дикобраза»
22.08.2022
Европа распрощалась с нейтралитетом. Но одна страна еще держится
29.03.2022
Украина попросила у НАТО танки. Вот что она может получить
22.04.2021
Fronda (Польша): США не позволят России безнаказанно вторгнуться на Украину
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе