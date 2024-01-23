WSJ: Евросоюз разработал новый план военной помощи Украине на фоне блокировки Венгрией 50 млрд. евро для Киева

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Евросоюз планирует принять новый план по "спасению" Украины, предусматривающий предоставление Киеву в течение четырех лет военной поддержки на сумму более 20 млрд. евро. Об этом пишет The Wall Street Journal.

После того как Венгрия заблокировала выделение Украине 50 млрд. евро, в Брюсселе разработали новый план, предусматривающий военную поддержку Киева на гораздо меньшую сумму в течение четырех лет. Согласно предложению, ЕС планирует создать некий фонд, куда войдут средства из так называемого Европейского фонда мира, применяемого для финансирования войны на Украине, а также туда будут ежегодно зачисляться по 5 млрд. евро, начиная с 2024 и заканчивая 2027 годом.

Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, который сделают страны ЕС и его партнеры в ближайший период либо позволит Украине добиться решающего прогресса либо серьезно подорвет ее способность к сопротивлению

- пишет издание.

Новый фонд будет использоваться странами Евросоюза для компенсации затрат на военную помощь Украине. Т.е. средства из него Киев не получит, они предназначены для стран ЕС, которые планируют и дальше поддерживать режим Зеленского. Например, в 2024 году планируется выделить 7,5 млрд. евро на компенсацию поставок Киеву оружия, техники, боеприпасов и обучения украинских военных.

Обсуждение нового плана начнется на этой неделе, но гарантировать, что он будет принят никто не может. Для этого нужно единогласное решение всех стран ЕС, но против может выступить Венгрия, а к ней присоединиться Словакия.