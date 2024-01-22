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Военное обозрение

«Первый шаг к третьей мировой»: Премьер Словакии Фицо выступил против возможного членства Украины в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Словакия не видит Украину в НАТО, Братислава будет блокировать возможное вступление Киева в альянс. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в преддверии встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая запланирована на 24 января в Ужгороде.

Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, но оружие и боеприпасы из наличия словацкой армии Киев больше не получит. Как накануне заявил новый министр обороны республики Роберт Калиняк, Словакия осталась без систем ПВО, боевой авиации и компенсации за все переданное Украине. Так что больше ничего из арсеналов Минобороны на Украину не уйдет. В то же время Киев может заказывать производство оружия у словацких компаний, это не запрещается.

Также Братислава против вступления Украины в НАТО, как заявил Фицо, это будет "первым шагом" к третьей мировой войне. Так что, если этот вопрос будет вынесен на голосование, Словакия наложит на него вето. Венгрия, скорей всего, тоже проголосует против.

Братислава готова воспользоваться правом вето в Североатлантическом альянсе, так как возможное вступление Киева в блок может стать "фундаментом Третьей мировой войны"

- заявил словацкий премьер добавив, что против членства Украины в ЕС они ничего не имеют.

Между тем, министр культуры Словакии Мартина Шимковичова официально отменила все ограничения на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры. По ее словам, в мире на сегодняшний день происходят десятки военных конфликтов, они не должны влиять на искусство и культуру.

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