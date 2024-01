Япония подписала соглашение о закупке крылатых ракет Tomahawk

Министерство обороны Японии сообщило, что 18 января 2024 года подписало c правительством США соглашение в форме обмена письмами LOA (Letters of Offer and Acceptance) о приобретении Японией по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) крылатых ракет корабельного базирования Tomahawk. Заявлено, что поставка ракет должна быть произведена с 2025 по 2027 японские финансовые годы (начинаются 1 апреля соответствующего календарного года).

Подписание министром обороны Японии Минору Кихарой и послом США в Японии Рамом Эмануэлем соглашения по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) о приобретении Японией крылатых ракет корабельного базирования Tomahawk. Токио, 18.01.2024 (с) министерство обороны Японии

Официально параметры соглашения не объявлены, но, по данным японских ресурсов, имеется в виду согласованная еще в 2023 году закупка 400 крылатых ракет Tomahawk, включая 200 корабельных крылатых ракет Tomahawk Block IV (RGM-109E) и 200 корабельных крылатых ракет Tomahawk Block V. Общая стоимость соглашения составляет 1,8 млрд долл.

Напомним, что в ноябре 2023 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой возможной продаже Японии по линии программы FMS 400 корабельных крылатых ракет Tomahawk, включая 200 ракет Tomahawk Block IV (RGM-109E) и 200 ракет Tomahawk Block V (RGM-109E), а также 14 комплектов корабельной системы управления огнем Tactical Tomahawk Weapon Control Systems (TTWCS). Генеральным подрядчиком должна выступать корпорация RTX (Raytheon). Стоимость предполагаемой поставки в уведомлении была оценена предварительно в 2,35 млрд долл, включая соответствующее оборудование и пакеты обучения и технической поддержки.

Судя по цифре в уведомлении DSCA в 14 комплектов системы TTWCS, Япония планирует оснастить ракетами Tomahawk 14 своих надводных кораблей. Ранее сообщалось, что в первую очередь для несения ракет Tomahawk планируется к 2027 финансовому году модифицировать все восемь больших японских эсминцев, оснащенных комплексной системой оружия AEGIS - четыре типа Kongō, два типа Atago и два типа Maya. Кроме того, планируется построить еще два новых больших эсминца ASEV (Aegis System-Equipped Vessel) с системой оружия AEGIS, которые войдут в строй в 2027 и 2028 годах в качестве альтернативы отмененной программе постройки двух наземных комплексов противоракетной обороны AEGIS.

О намерении приобрести для японского флота 400 корабельных крылатых ракет Tomahawk премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил на заседании комитета по бюджету нижней палаты японского парламента 27 февраля 2023 года. В начале октября 2023 года министр обороны Японии Минору Кихара по итогам переговоров в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что Япония начнет получать крылатые ракеты Tomahawk из США в японском 2025 финансовом году, то есть на год раньше, чем первоначально планировалось, "в свете все более сложной ситуации с безопасностью в Азии".

Сообщалось, что первоначально Япония планировала приобрести 400 крылатых ракет Tomahawk полностью в современной версии Block V, но в итоге для ускорения закупок решила приобрести первые 200 ракет в исполнении Tomahawk Block IV (возможно, из наличия ВМС США), которые поступят в 2025 финансовом году, а остальные 200 новых ракет в исполнении Tomahawk Block V, которые будут поставлены в 2026-2027 финансовых годах. В оборонном бюджете Японии на 2023 финансовый год на программу закупки ракет Tomahawk было выделено 211,3 млрд йен (1,427 млрд долл. по курсу на январь 2024 года).

Также министерство обороны Японии сообщило о подписании 18 января 2024 года с норвежской группой Kongsberg контракта на сумму 32,5 млрд иен (220 млн долл), согласованных в оборонном бюджете Японии на 2024 финансовый год, на приобретение Японией дополнительного количества авиационных крылатых ракет JSM (Joint Strike Missile). Поставки их должны быть начаты с 2026 финансового года.

Напомним, что ранее Япония в 2019 и 2020 годах уже заключила два контракта с Kongsberg на закупку ракет JSM стоимостью 49,5 и 74,5 млн долл соответственно. Япония стала первым иностранным заказчиком ракет JSM, разработанных на основе противокорабельной ракеты Kongsberg NSM и оптимизированных для размещения во внутреннем отсеке вооружения истребителя F-35A.