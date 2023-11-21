Планируемая закупка Японией 400 крылатых ракет Tomahawk

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 17 ноября 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой возможной продаже Японии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 400 корабельных крылатых ракет Tomahawk в исполнениях Block IV и V. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки оценена в 2,35 млрд долл, включая соответствующее оборудование и пакеты обучения и технической поддержки.

Официальное рендерное изображение перспективного японского эскадренного миноносца ASEV (Aegis System-Equipped Vessel). Два таких корабля планируется построить для Морских сил самообороны Японии к 2027-2028 финансовым годам вместо ранее намечавшихся наземных комплексов ПРО с системой оружия AEGIS. Эсминцы должны быть оснащены системой AEGIS с новым радиолокационным комплексом AN/SPY-7В и с ракетами Standard SM-3 и SM-6, а также крылатыми ракетами Tomahawk и перспективного японского типа (с) министерство обороны Японии

Согласно уведомлению, в поставку войдут 200 корабельных крылатых ракет Tomahawk Block IV (RGM-109E) и 200 корабельных крылатых ракет Tomahawk Block V (RGM-109E), а также 14 комплектов корабельной системы управления огнем Tactical Tomahawk Weapon Control Systems (TTWCS). Генеральным подрядчиком выступит корпорация RTX (Raytheon).

Судя по цифре в 14 комплектов системы TTWCS, Япония планирует оснастить ракетами Tomahawk 14 своих надводных кораблей. Ранее сообщалось, что в первую очередь для несения ракет Tomahawk планируется к 2027 финансовому году модифицировать все восемь больших японских эсминцев, оснащенных комплексной системой оружия AEGIS - четыре типа Kongō, два типа Atago и два типа Maya. Кроме того, планируется построить еще два новых больших эсминца ASEV (Aegis System-Equipped Vessel) с системой оружия AEGIS, которые войдут в строй в 2027 и 2028 годах в качестве альтернативы отмененной программе постройки двух наземных комплексов противоракетной обороны AEGIS.

О намерении приобрести для японского флота 400 корабельных крылатых ракет Tomahawk премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил на заседании комитета по бюджету нижней палаты японского парламента 27 февраля 2023 года. В начале октября министр обороны Японии Минору Кихара по итогам переговоров в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что Япония начнет получать крылатые ракеты Tomahawk из США в японском 2025 финансовом году (начинается 1 апреля 2025 года), то есть на год раньше, чем первоначально планировалось, "в свете все более сложной ситуации с безопасностью в Азии".

Первоначально Япония планировала приобрести 400 крылатых ракет Tomahawk полностью в современной версии Block V, но в итоге для ускорения закупок решили приобрести первые 200 ракет в исполнении Tomahawk Block IV, которые поступят в 2025 финаносовом году, а 200 новых ракет в исполнении Tomahawk Block V будут приобретены в 2026-2027 финансовых годах. В оборонном бюджете Японии на 2023 финансовый год на прогпамму закупки ракет Tomahawk выделено 211,3 млрд йен (1,6 млрд долл.)