Франция заявила, что РФ поставит под контроль 30% экспорта зерна при проигрыше Украины

Глава французского МИД Стефан Сежурне предположил, что победа России повлекла бы за собой инфляцию в его стране

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Россия сможет взять под свой контроль 30% мирового экспорта зерна в случае поражения Украины. Такое мнение выразил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью газете Le Parisien.

"Если Украина проиграет, 30% мирового экспорта пшеницы попадут под контроль России, французское зерно окажется под угрозой на мировых рынках, - отметил он. - Победа России была бы драмой для наших аграриев и повлекла бы за собой инфляцию, а возможно и очень серьезную продовольственную проблему".

По словам Сежурне, "необходимо поддержать Украину, чтобы избежать затягивания конфликта". "Эта помощь важна для президента Зеленского, поскольку ему нужно показать своему общественному мнению, что он по-прежнему пользуется поддержкой", - заявил глава внешнеполитического ведомства.