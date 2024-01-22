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Интерфакс-АВН

Хуситы считают, что с минимальным применением силы блокируют движение судов через Красное море

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Боец-хусит стоит на грузовом корабле Galaxy Leader в Красном море
Боец-хусит стоит на грузовом корабле Galaxy Leader в Красном море.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Houthi Military Media

Дубай. 20 января. ИНТЕРФАКС - В руководстве йеменских мятежников-хуситов заявили, что добились прекращения движения судов к Израилю по Красному морю, применяя силу лишь в редких случаях, передает в субботу агентство ЭФЭ.

"Наши силы продолжают перекрывать морской путь к портам оккупированной Палестины (...), действуя профессионально как в военной сфере, так и в том, что касается разведки", - заявил замглавы МИД в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи.

По его словам, хуситы "смогли круглосуточно перекрыть маршрут, связываясь с экипажами судов и лишь в редких случаях применяя силу". "Считаю, что мы преподаем США важный урок о том, как нужно решать задачи цивилизованным образом", - отметил он.

Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины. Ряд крупных транспортных компаний на время отказались от отправки судов через Красное море и выбрали иные, более протяженные и дорогостоящие маршруты.

США и некоторые их партнеры в ответ на действия хуситов провели несколько серий обстрелов их позиций. Заявленная цель этих операций - восстановить безопасность для судоходства по Красному морю.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

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Страны
Израиль
Йемен
Саудовская Аравия
США
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