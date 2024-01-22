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ТАСС

На Украине признали, что боятся завозить F-16 из-за риска их уничтожения силами РФ

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: gazeta.ru

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Киев намерен получить истребители, когда для этого будут подготовлены условия

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинские военные боятся завозить на территорию страны американские истребители F-16, а также ракеты ПВО в большом количестве из-за риска их уничтожения российскими силами, которые хорошо осведомлены о местах хранения вооружений и боеприпасов на Украине. Это признал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью журналу "Фокус".

Игнат пояснил, что украинские военные не могут сразу завезти из стран Запада "огромное количество ракет", поскольку "их нужно хранить", а Россия "рано или поздно узнает об этом". "Разведка, к сожалению, у них [российских военных] работает, и нет большого смысла размещать на Украине полные склады с боеприпасами", - признал представитель украинских Воздушных сил. "Та же история и с самолетами F-16. Все вроде бы готово, а мы не берем, почему?!" - сказал Игнат, пояснив, что после прибытия на украинскую территорию F-16 "станут хорошей мишенью" для российских сил.

Представитель Воздушных сил ВСУ заявил, что Украина намерена получить F-16, когда для этого будут подготовлены условия - "люди, которые будут пилотировать, люди, которые будут их обслуживать, аэродромная инфраструктура". "Когда все будет готово, будет рациональное зерно для размещения самолетов на Украине. А пока их там подремонтируют, модернизируют", - сказал Игнат.

В настоящее время в Дании шесть украинских пилотов проходят подготовку для управления этими американскими истребителями. В конце августа 2023 года Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 F-16, а Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны. Ранее датская газета Berlingske со ссылкой на оборонное ведомство страны сообщила, что передача Данией Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. Изначально поставка планировалась в районе нового года, однако теперь она перенесена на второй квартал. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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