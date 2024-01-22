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ТАСС

Еврокомиссар заявил, что ЕС сможет произвести до 1,4 млн снарядов в 2024 году

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Источник изображения: Алексей Коновалов/ ТАСС

Тьерри Бретон также обсудил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас повышение готовности Европы к обороне

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Евросоюз сможет произвести до 1,4 млн снарядов к концу года для поставок Украине.

"К концу марта-апреля мы сможем произвести 1 млн снарядов в Европе [для поставок на Украину]. Другими словами, мы придерживаемся своих обязательств. <...> И я также говорю вам, что к концу этого года мы выйдем на мощность производства 1,3-1,4 млн снарядов", - заявил находившийся с визитом в Таллине еврокомиссар на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Его слова привело гостелерадио ERR.

По его данным, на встрече обсуждали повышение готовности Европы к обороне и Стратегию Европейской комиссии в области оборонной промышленности.

В марте 2023 года страны ЕС утвердили план по передаче Киеву 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев. 

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Страны
Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
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