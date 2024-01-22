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ТАСС

CNN: без помощи США возможности Киева наносить удары по территории РФ будут ограничены

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Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS.
Источник изображения: © Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton

Снижение уровня американской поддержки может побудить других европейский союзников Украины также начать отказываться от помощи Киеву, уточняет телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Отсутствие американской помощи ограничит возможность Украины наносить удары по территории России, в том числе применять тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его сведениям, чиновники США считают, что в отсутствие дальнейших поставок Вооруженные силы Украины лишатся возможности проводить "некоторые из своих самых резонансных операций", в том числе наносить удары по Крыму и Черному морю. Для этого Киев применял поставленные Западом ракеты.

Кроме того, снижение уровня американской поддержки может побудить других европейский союзников Украины также начать отказываться от помощи Киеву, пишет CNN. 

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Страны
Россия
США
Украина
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