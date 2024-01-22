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ТАСС

Посол Украины в США заявила, что Киеву нужно любое оружие, в том числе "самое примитивное"

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Посол Украины в США Оксана Маркарова
Посол Украины в США Оксана Маркарова.
Источник изображения: AP Photo/ Jacquelyn Martin

Оксана Маркарова сообщила, что у ее страны недостаточно оружия и боеприпасов для победы в конфликте

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Украине нужны всякие виды вооружений, в том числе самые примитивные, у Киева недостаточно оружия и боеприпасов для победы в конфликте. С таким заявлением выступила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Нам нужны все возможности - самые примитивные, но также и сложные", - сказала дипломат на полях Всемирного экономическом форуме в Давосе. Ее слова приводит газета Politico.

Маркарова также отметила, что у Украины, "если говорить кратко, недостаточно" оружия. Дипломат указала, что Украина активно использует беспилотники и наращивает их производство, кроме того, на поле боя Киеву могут пригодиться и другие виды вооружений, в том числе электронное оружие. "Нам все это нужно", - добавила посол.

Как пишет газета, Маркарова рассказала об "успехах Украины", в том числе в Красном море. Неясно, является ли это оговоркой дипломата или ошибкой издания, поскольку речь, вероятно, шла о Черном море.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 

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