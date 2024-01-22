Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)

Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр не исключил, что между Россией и альянсом в ближайшие 20 лет произойдет вооруженный конфликт, пишет The Telegraph. Поэтому, по его словам, гражданское население должно подготовиться к возможной войне и призыву в армию.

Высокопоставленный чиновник альянса призвал гражданское населения и правительства стран НАТО подготовиться к конфликту, который может полностью изменить их жизнь, а также к призыву на военную службу.

Гражданское население стран НАТО должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет, предупредил один высокопоставленный чиновник альянса.

В четверг, 18 января, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) заявил, что наряду с вооруженными силами гражданское население стран-членов альянса тоже должно готовиться к гипотетическому конфликту, который привнесет в их жизни кардинальные перемены.

В случае начала такой войны необходимо будет мобилизовать значительную долю гражданского населения, а правительствам придется создать системы для управления этим процессом. Об этом адмирал Бауэр рассказал репортерам после встречи руководителей оборонных ведомств НАТО в Брюсселе: "Мы должны понимать, что наше мирное существование, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы [силы НАТО] должны подготовиться к конфликту с Россией. Но вопрос должен стоять гораздо шире. Также должны быть промышленная база и люди, которым необходимо понять, что они тоже играют свою роль".

Адмирал Бауэр похвалил Швецию за то, что она обратилась к гражданам с просьбой готовиться к возможной войне перед официальным вступлением страны в альянс. Этот шаг Стокгольма, о котором стало известно ранее в январе, повлек за собой рост числа добровольцев, вступающих в ряды организации гражданской обороны страны, и резкое увеличение продаж фонариков и радиоприемников на аккумуляторах. "Все начинается отсюда. Осознание того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет", – добавил Бауэр.

На следующей неделе около 90 тысяч военнослужащих НАТО начнут крупнейшие военные учения блока со времен холодной войны. Масштабы учений Steadfast Defender 2024 увеличились более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, и никто не скрывает, что их цель – подготовка альянса к гипотетическому вторжению России (очередной пропагандистский фейк западных СМИ. – Прим. ИноСМИ.).

Великобритания направила около 20 тысяч солдат, а также танки, артиллерию и истребители для участия в учениях, которые будут проходить по всей Европе до мая.

Но высокопоставленные чиновники НАТО все сильнее тревожатся по поводу того, что правительства и частные производители оружия ведут подготовку "на внутреннем фронте" недостаточно интенсивными темпами.

Украинский конфликт истощил запасы оружия и боеприпасов, и при нынешних темпах производства на их пополнение уйдут годы.

Тем временем Россия резко нарастила объемы производства оружия.

"Нам нужно лучше подготовиться по всем направлениям, – продолжил Бауэр. – Необходимо создать систему, чтобы мобилизовать людей, если дело дойдет до войны, – независимо от того, начнется она или нет. Далее нужно говорить о мобилизации, резервистах и призыве на военную службу. Необходимо будет иметь возможность опереться на промышленную базу, способную производить оружие и боеприпасы достаточно быстро, чтобы вы могли продолжать конфликт, если вы в нем участвуете".

Объемы западной помощи Украине сократились на фоне растущего общественного сопротивления в Соединенных Штатах и Евросоюзе.

Евросоюз не сумел выполнить свое обещание по отправке Киеву миллиона 155-ммиллиметровых артиллерийских снарядов к февралю, из-за чего интенсивность обстрелов украинской артиллерии резко снизилась.

Джо Байдену по-прежнему не удается убедить лидеров республиканцев поддержать новый пакет военной помощи для Украины. Республиканцы настаивают, что эти средства следует тратить на внутренние приоритеты, такие как обеспечение безопасности границ.

В четверг, 18 января, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в "борьбе всего нашего поколения". Кэмерон призвал союзников Великобритании не настаивать на мирных переговорах между Киевом и Москвой, заявив, что объединение вокруг Украины – это лучший способ положить конец конфликту.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Кэмерон сравнил призывы к началу переговоров с попытками задобрить Адольфа Гитлера, которые предпринял премьер-министр Невилл Чемберлен в преддверии Второй мировой войны.

"Если министры иностранных дел говорят: „Мы поддерживаем Украину, но мы также должны начать процесс мирного урегулирования”, не будет ни сильной Украины, ни мирного процесса", – заявил он, обращаясь к аудитории, где собрались дипломаты, лидеры иностранных государств и руководители крупных компаний. – Это все равно, что быть министром иностранных дел или премьер-министром в 1930-е годы и бороться с такой агрессией. Тогда мы узнали, что, если пытаться задобрить агрессора, мы получим еще больше агрессии". (Подобные сравнения и высказывания – попытка Запада переложить ответственность за конфликт на Украине с больной головы на здоровую. Именно Россия предлагает провести мирные переговоры, а члены альянсы всеми силами их избегают. – Прим. ИноСМИ.).

Кэмерон кивнул, когда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встал и сказал: "Никогда нет недостатка в карманных Чемберленах, готовых пожертвовать чужой землей или свободой ради собственного спокойствия. Но мы не должны этого делать".

Поддержка со стороны Франции вызывает сомнения

Эти слова прозвучали после того, как министр обороны Франции ответил на обвинения Германии в том, что его страна якобы не поддерживает Украину должным образом.

Себастьен Лекорню заявил, что список стран, составленный немецким Кильским институтом, в котором Париж занимает 12-е место по объему военных поставок Украине, "не заслуживает доверия и внимания".

Согласно этому списку, который последний раз обновлялся еще до недавних обещаний Эммануэля Макрона отправить Украине ракеты и бомбы, с начала российской специальной военной операции Париж предоставил Киеву военную помощь на общую сумму всего 544 миллиона евро.

Между тем Германия пообещала направить 17 миллиардов евро на военные нужды Украины.

"[Этот список] полностью основан на обещаниях и декларациях, – подчеркнул Лекорню. – Есть ряд стран, которые по причинам внутриполитического характера делают множество заявлений, а потом обещания не выполняются, и, даже если выполняются, то речь идет о технике, которая порой неисправна".

Лекорню также резко раскритиковал Германию за ее нежелание отправить на Украину ракеты большой дальности, которые могут "изменить ход игры". Это стало очередным проявлением обострения споров между первой и второй по величине экономиками Евросоюза.

"Германия отказывается поставлять ракеты Taurus, которые представляют собой эквивалент SCALP и которые действительно способны изменить ход игры, – сказал Лекорню. – А между тем президент Макрон уже объявил о новой поставке примерно 40 таких ракет".

Автор: Джо Барнс (Joe Barnes), Мэтт Оливер (Matt Oliver)