Пентагон уведомил Конгресс США о «критическом» удорожании и продлении срока разработки новой МБР

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На разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel, которую ведет по заказу ВВС США компания Northrop Grumman, потребуется больше времени и денег, чем планировалось изначально. Об этом сообщает некоммерческая профессиональная военная ассоциация Военно-воздушных и Космических сил Соединенных Штатов Air & Space Forces в своем онлайн-журнале.

Программа разработки МБР станет дороже на 37 процентов, чем ожидалось, и займет по меньшей мере дополнительные два года по сравнению с предыдущими прогнозами, прежде чем будет достигнута первоначальная боеспособность. Изменение сроков вынуждает армию США продлить срок службы некоторых своих МБР Minuteman, которые и должна заменить новая ракета. Соответствующее уведомление о нарушении поправки Нанна-Маккерди, предназначенной для сдерживания роста расходов на американские программы закупок оружия, Пентагон направил в Конгресс США 18 января.

Согласно поправки Нанна-Маккерди, вступившей в силу в 1983 году, увеличение стоимости контрактов на разработку и закупку вооружений Минобороны США более чем на 15 процентов считается «значительным». В случае с МБР LGM-35 Sentinel, рост стоимости разработки почти на 40 процентов является «критическим».

Представитель ВВС США сообщил Air & Space Forces, что еще в 2020 году, когда утверждались параметры разработки новой МБР, проект уже был дефицитным на сумму 118 миллионов долларов. Увеличение на 37 процентов теперь поднимет нехватку средств до 162 миллионов долларов. И это только расходы в рамках проведения проектных работ.

В целом предполагаемая стоимость разработки и доведения до боевого применения МБР Sentinel до «отклонения от программы» составляла 95,3 миллиарда долларов. С учетом удорожания новая стоимость программы может достигнуть 125 миллиардов долларов. Военно-воздушные силы ожидают, что к лету 2024 года будут согласованы новый график и стоимость разработки МБР, сообщил помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер. Это означает, что процесс согласования новых параметров между Пентагоном и Конгрессом в рамках поправки Нанна-Маккерди идет полным ходом и программе разрешено продолжаться.

Рост затрат и изменение графика в значительной степени связаны с наземными элементами Sentinel. К ним относятся командно-пусковой сегмент — шахты и средства управления пуском, которые будут «значительно больше», чем у Minuteman, а также инфраструктура связи. Ранее ВВС надеялись на повторное использование оборудования связи МБР Minuteman, но выяснилось, что эти элементы слишком устарели и не подходят к новым командно-пусковым сегментам Sentinel. Разработка самой ракеты незначительно повлияла на рост общей стоимости проекта.

Хотя финансовых изменений, связанных с проектом разработки Sentinel, в бюджетном запросе на 2025 финансовый год, который вскоре поступит на Капитолийский холм, не ожидается, увеличение расходов будет отражено в меморандумах о целях пятилетней программы Пентагона. Причем утверждение увеличения расходов на проект потребует личных объяснений министра обороны Ллойда Остина критической важности Sentinel для обороноспособности США в Конгрессе. Помимо всего прочего, глава Пентагона должен убедить конгрессменов в отсутствии более дешевой альтернативы МБР Sentinel.

Программа Sentinel предусматривает производство 634 ракет. Из них 450 ракет заменят МБР Minuteman III, которые сейчас находятся в шахтах, 184 будут использоваться для периодической демонстрации, как союзникам, так и потенциальным противникам, того, что система работает, и 25 будут опытными образцами. Межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III состоят на вооружении ВВС США с 1970 года и являются единственными МБР шахтного базирования на вооружении американской армии по состоянию на 2023 год.

Судя по публикациям в американской прессе, в последнее время Пентагон все чаще сталкивается с непредусмотренным удорожанием и переносом сроков разработки и закупки новых видов вооружений. Некоторые из этих программ, нарушающих требования поправки Нанна-Маккерди, не удается пересогласовать в Конгрессе, и они просто сворачиваются даже с учетом значительных средств, уже потраченных на их реализацию.