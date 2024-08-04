Boeing и Northrop Grumman начинают разработку МБР следующего поколения для ВВС США
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МБР Minuteman-III в ожидании модернизации. Фото: scienceprogress.org
ЦАМТО, 23 августа. Компании Boeing и Northrop Grumman объявили о заключении с командованием Военно-воздушных сил США контрактов на разработку эскизного проекта межконтинентальной баллистической ракеты следующего поколения.
Соглашения были подписаны по результатам оценки трех предложений. Контракты с Boeing и Northrop Grumman предусматривают проведение работ на этапе доработки технологий и снижения рисков программы создания наземного стратегического средства сдерживания. Стоимость соглашения с Boeing составляет 349,159 млн. долл. Northrop Grumman получила 328,584 млн. долл.
Работы в рамках контракта будут выполняться специалистами Boeing на предприятиях в Хантсвилле (шт.Алабама), Огдене (шт.Юта), Хит (шт.Огайо). Northrop Grumman будет выполнять работы в Редондо Бич (шт.Калифорния) и на других объектах. Работы должны быть завершены до 20 августа 2020 года.
Новая ракетная система должна заменить имеющиеся МБР LGM-30 "Минитмен-3". В 2020 году командование Военно-воздушных сил выберет компанию, представившую лучшее предложение, подрядчиком этапа разработки и производства нового наземного элемента ядерной триады США. Другими элементами триады являются ракеты, запускаемые с борта подводных лодок и самолетов. Проект замены МБР "Минитмен-3" будет включать поставку ракет, системы командования и управления, а также стартовых комплексов.
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23.08.2017
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