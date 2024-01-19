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Огневую мощь российских десантных кораблей увеличат

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Беспилотный комплекс "Орлан-10"
Беспилотный комплекс "Орлан-10".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Огневую мощь больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России увеличат за счет дронов «Орлан-10» и ZALA. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Отмечается, что усиление кораблей дронами предусматривает программа модернизации БДК, которую приняло Министерство обороны России. Решение о модернизации приняли на основе опыта специальной военной операции. Беспилотники будут находить цели и корректировать огонь корабельной артиллерии при стрельбе по морским и наземным объектам.

Один из собеседников издания отметил, что связка БДК и дронов хорошо зарекомендовала себя в ходе боев за Мариуполь. Беспилотники корректировали огонь автоматических пушек калибра 130 миллиметров и реактивных систем залпового огня.

Также в рамках программы модернизации на БДК хотят установить средства противовоздушной обороны (ПВО). Источники «Известий» отмечают, что окончательное решение по ПВО пока не принято. В частности, рассматривается вариант установки на БДК комплексов ПВО «Тор» в буксируемом варианте.

Кроме того, модернизация предусматривает дополнительные системы самозащиты БДК от морских дронов. Уже разработаны варианты установки дополнительных огневых точек с пулеметами «Корд» и станций радиоэлектронной борьбы.

В декабре 2023 года источник ТАСС рассказал, что новые БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» модернизированного проекта 11711 будут переносить на борту звено ударных вертолетов Ка-52М, вооруженных противокорабельными ракетами Х-35.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Корд
Орлан-10
Х-35
Компании
Беспилотные системы
Минoбороны РФ
Проекты
11711
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