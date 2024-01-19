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Известия.ru

Взгляд «Орлана»: десантным кораблям увеличат огневую мощь

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Российские БДК оснастят беспилотниками и дополнительными средствами ПВО

Огневую мощь больших десантных кораблей ВМФ России увеличат за счет беспилотников «Орлан» и ZALA — это предусматривает программа модернизации БДК, принятая Министерством обороны РФ, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. С помощью БПЛА экипажи смогут корректировать огонь артиллерии и прикрывать десант. Кроме того, БДК усилят дополнительными средствами противовоздушной обороны. Десантные корабли выполняют важные задачи в ходе СВО, и опыт спецоперации доказывает, что нужно повышать их огневые возможности и защиту, отметили эксперты.

С учетом боевого опыта

Программа усиления боевых возможностей больших десантных кораблей (БДК) принята Министерством обороны России, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Решение о модернизации принято на основе опыта СВО и предусматривает, что в состав вооружения БДК войдут беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и ZALA. Их задача — корректировать огонь бортовой артиллерии при стрельбе как по морским, так и по наземным целям.

Связка БПЛА–БДК очень хорошо зарекомендовала себя в ходе боев за Мариуполь, отметил один из собеседников издания. Дроны находили цели, а потом корректировали огонь 130-миллиметровых автоматических пушек и реактивных систем залпового огня, установленных на десантных кораблях.

Беспилотные летательные аппараты ZALA 421-16 на выставке «Россия, устремленная в будущее» в Центральном Манеже в Москве

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Также принято решение в рамках новой программы модернизации установить на БДК зенитные средства. Но, как отметили собеседники издания, окончательное решение по ПВО еще не принято. В частности, как вариант рассматривается установка на БДК зенитных комплексов «Тор» в буксируемом варианте.

Планируется увеличить системы самозащиты десантных кораблей от морских дронов. В настоящее время уже разработано несколько вариантов установки на борт БДК дополнительных огневых точек с пулеметами «Корд», а также станций радиоэлектронной борьбы.


Беспилотники «Орлан-10» и ZALA

Многофункциональный комплекс с БПЛА «Орлан-10» используется для воздушной разведки, радиотехнической разведки абонентских терминалов сотовой связи, блокировки сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля GPS, поддержки конвоев, обнаружения целей и корректировки огня. Он выполняет полеты на высоте до 5 тыс. м на скорости до 170 км/ч, оставаясь в воздухе 10 часов. Радиус применения достигает 140 км.

Мини-самолеты ZALA 421-04, 421-08 и 421-16 имеют радиус действия до 40 км, могут брать нагрузку 1,5 кг и находиться в воздухе до двух с половиной часов. Чуть крупнее ZALA 421-20 — они действуют в радиусе до 120 км, время полета 11 часов, масса нагрузки до 50 кг. Они могут комбинировать на борту системы аэронавигации, автоматической расшифровки данных и лазерного целеуказания.

Военнослужащие ВС РФ разбирают беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» после выполнения задачи в южном секторе СВО

Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие с помощью БДК провели десантную операцию в Азовском море, перебрасывали грузы, осуществляли патрулирование наших берегов, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Десантные корабли всё-таки подешевле, чем фрегаты. Также по результатам специальной военной операции стало понятно, что их надо укреплять, дополнительно ставить артиллерийско-пулеметное вооружение. Сейчас даже стали беспилотники с борта использовать для ведения разведывательных действий на территории противника. Эти корабли сейчас очень востребованы и необходимы. К сожалению, слишком много их утилизировали в 90-е, — отметил он.


По словам эксперта, перед началом специальной военной операции Черноморский флот насчитывал самое большое количество десантных кораблей. При этом он был дополнительно усилен представителями Северного и Балтийского флотов.

Беспилотный самолет ZALA 421-20 на выставке военной техники заводов Удмуртии в Ижевске

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов пояснил, что огневая мощь БДК необходима для успешного проведения десантных операций.

— У берега противника выстроена сильная оборона, поэтому прежде, чем подходить, ее надо подавить, — рассказал он. — Поэтому десантным кораблям нужна огневая мощь. Береговые укрепления будут, конечно, бить и наша авиация, и отряды кораблей огневой поддержки, но и сами десантные корабли должны, подходя к берегу, поражать все оборонительные пункты противника там, где высаживается десант. Так что это правильная задумка. Сейчас обстановка меняется, противник оборону усиливает, поэтому и боевые возможности десантных кораблей должны быть побольше.

Проверенные временем

Основу российского десантного флота сейчас составляют БДК проекта 775. Они давно заслужили репутацию «рабочих лошадок» ВМФ. С середины прошлого десятилетия участвовали в так называемом Сирийском экспрессе и обеспечивали группировку российских ВКС в САР. Эти рейды начались после досмотров европейскими странами сухогрузов, доставлявших грузы из России в Сирию. Третьи страны не могут задержать военные корабли, поэтому к перевозкам грузов были привлечены БДК Северного, Черноморского и Балтийского флотов.

10 февраля 2022 года отряд больших десантных кораблей ВМФ России в составе БДК «Минск», «Королев», «Калининград», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» зашел в Севастополь, завершив переход вокруг Европы. Летом того же года сообщалось, что в Черном море действует крупнейшая группировка из 12 БДК Северного, Балтийского и Черноморского флотов. Эти корабли привлечены для перевозки грузов в интересах российских группировок в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Большой десантный корабль проекта 775 «Калининград» во время захода на главную базу Черноморского флота — в город Севастополь

Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

БДК проекта 775 не раз становились целью атак украинских боевиков. Так, 13 августа 2023 года в результате украинского ракетного обстрела пострадал БДК «Минск». В тот момент он находился на ремонте в сухом доке Севастопольского морского завода. Тогда же повреждения получила подводная лодка проекта 636.3 «Ростов-на-Дону», стоявшая в соседнем доке. В результате удара пострадали 24 человека.


Тогда в Минобороны РФ заверили, что «Минск» и дизельная подводная лодка будут полностью восстановлены и продолжат нести боевую службу в составе ВМФ. «Известия» сообщали, что БДК восстановят по обновленному проекту. Он предполагает изменение верхней надстройки, пересмотр состава вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования.

Большой десантный корабль «Королев» во время тактических учений подразделений бригады морской пехоты Балтийского флота по высадке морского десанта на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

26 декабря 2023 года в Минобороны России сообщили, что в ходе отражения атаки ВФУ повреждения получил БДК «Новочеркасск».

БДК проекта 775 могут перевозить до 10 средних танков и 340 человек. Они предназначены для высадки десанта на неподготовленное побережье, а также для транспортировки грузов, включая бронетехнику.

Корабли оснащены двумя 57-миллиметровыми артиллерийскими установками АК-725 с дистанционным наведением, двумя пусковыми установками реактивной системы залпового огня «Град-М», а также четырьмя пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2».

Новое поколение

В последние годы на смену кораблям 775-й серии приходят БДК проекта 11711. «Иван Грен», вошедший в состав ВМФ в 2018 году, стал первым десантным кораблем, созданным в постсоветское время. Сегодня в строю находятся два представителя серии, вторым стал «Иван Моргунов». Оба несут службу на Северном флоте. На этапе постройки находятся третий и четвертый корабли — «Владимир Андреев» и «Василий Тушин». Они создаются по модернизированному проекту.

Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» Северного флота РФ у причала Североморска

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Корабли проекта 11711 изначально проектировались с возможностью действий в условиях ледовой опасности. Они имеют длину 120 м, ширину 16,5 м, водоизмещение 5 тыс. т. Дальность хода достигает 6,5 тыс. км, скорость — 18 узлов, длительность автономного плавания — до 30 дней. Они могут принимать на борт до 300 человек десанта, 13 танков либо 36 более легких бронемашин. Высаживать их на необорудованное побережье способны при волнении на море в четыре балла.


Алексей Михайлов

Андрей Федоров

Юлия Леонова

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