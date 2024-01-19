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В США усомнились в пользе SpaceX для Европы

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Компания SpaceX
Компания SpaceX.
Источник изображения: AP Photo/ David J. Phillip

Партнерство Европейского космического агентства (ЕКА) с американской компанией Axiom Space может не принести пользы налогоплательщикам ЕС. Об этом пишет ArsTechnica.

Американское издание отмечает, что каждая страна-участница ЕКА платит членский взнос в организацию, примерно 80 процентов которого возвращается в качестве инвестиций в национальную экономику, а в отряде астронавтов традиционно преобладают граждане государств — членов с наибольшими взносами: Германии, Италии, Франции и Великобритании.

Между тем, ЕКА поощряет страны-участницы в дополнение к членским взносам в организацию самостоятельно покупать места для своих астронавтов на полеты к Международной космической станции (МКС). При этом само агентство покупает места на космические корабли Crew Dragon у НАСА. В свою очередь, НАСА и Axiom Space за Crew Dragon платят создателю Crew Dragon — компании SpaceX.

«ЕКА, похоже, создало рынок для Axiom Space, и этот шаг может вызвать вопросы, учитывая, что целью агентства является продвижение европейского космического сектора», — говорится в публикации.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий Турции, сообщил, что страна и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.

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Проекты
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