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ТАСС

Британский историк считает, что РФ совершит решающий прорыв на Украине в 2024 году

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Источник изображения: Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Нил Фергюсон отметил, что противовоздушная оборона Украины слабеет, а артиллерия все больше уступает российской

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Россия совершит в 2024 году решающий прорыв при проведении специальной военной операции, поскольку противовоздушная оборона Украины слабеет, а артиллерия все больше уступает российской. Такую точку зрения изложил британский историк Нил Фергюсон.

Отвечая на вопрос газеты Welt о том, ожидает ли он поражения Украины, эксперт заявил, что считает "вполне возможным, что Россия добьется решающего прорыва в этом году". Он объяснил такой прогноз тем, что "ПВО Украины ослабевает, артиллерия явно уступает [российской], а военнослужащих не хватает".

По словам Фергюсона, страны Запада "долгое время не хотели принимать во внимание такой сценарий" развития событий. Он выразил мнение, что многие забыли историю: случалось, когда у России неважно шли дела в начале военных кампаний, однако в итоге она побеждала.

Специалист прогнозирует, что по завершении конфликта Западу достанется "разваленная Украина, которая вряд ли сможет быть экономически успешной и в которую никто не захочет вкладывать деньги". С его точки зрения, заявления частных инвесторов о намерении вкладывать средства в Украину ничего не значат, поскольку делаются с оговоркой, что "война должна закончиться". "А это уже вопрос определения. Технически война в Корее все еще не завершилась", - указал эксперт.

Фергюсон - британский историк и писатель, проживающий в США. В настоящее время он преподает в Гарвардском университете, где ранее занимал должность профессора истории. До этого Фергюсон проводил исследования и читал лекции в Лондонской школе экономики, а также в Нью-Йоркском и Оксфордском университетах. В 2004 году он вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. 

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Украина
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