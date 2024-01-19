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Интерфакс-АВН

Корабль противоминной обороны проекта 12700 заложили на Средне-Невском судозаводе в Петербурге

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Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 с заводским номером 528. Санкт-Петербург, 14.04.2023
Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 с заводским номером 528. Санкт-Петербург, 14.04.2023.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Санкт-Петербург. 18 января. ИНТЕРФАКС - Корабль противоминной обороны "Семён Агафонов" проекта 12700 "Александрит" заложен на АО "Средне-Невском судостроительном заводе" (СНСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) в Петербурге, передал корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии.

"Мы закладываем еще один корабль в серии, еще один тральщик, еще одну боевую единицу. (...) Тральщики - это труженики моря, их не бывает много, их всегда не хватает. (...) Серия данных кораблей показала свою нужность для ВМФ, подтвердила все технические характеристики, заложенные в него конструкторами. Никто в мире не делает таких кораблей, кроме Средне-Невского судозавода", - сказал в ходе церемонии главком ВМФ Николай Евменов.

"Заказов на эти корабли будет еще много, они нужны флоту", - добавил Евменов.

Корабль ПМО, названный в честь Героя Советского Союза Семёна Агафонова, участника Великой Отечественной и Советско-японской войн, стал двенадцатым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.

Морской тральщик предназначен для Северного флота.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК). Корабли ПМО относятся к новому поколению минно-тральных сил. Они могут обнаруживать мины как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли ПМО проекта 12700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину - 62 м, ширину - около 10 м, полная скорость хода составляет около 16 узлов. Экипаж - более 40 человек.

В настоящее время в боевом строю ВМФ России находится уже 8 кораблей данного проекта. 25 декабря 2023 года военно-морской флаг был поднят на морском тральщике "Лев Чернавин".

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Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
СФ
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