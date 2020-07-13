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ЦАМТО

На СНСЗ началась заливка корпуса восьмого корабля противоминной обороны

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Тральщик проекта 12700
Тральщик проекта 12700.
Источник изображения: bastion-opk.ru

ЦАМТО, 10 июля. Корабелы Средне-Невского судостроительного завода (входит в ОСК) приступили к работам по формированию корпуса нового корабля противоминной обороны проекта 12700 "Александрит".

В герметично смонтированной матрице, повторяющей обводы корпуса будущего корабля, под воздействием отрицательного давления осуществляется пропитка связующим веществом специальным образом уложенных слоев стеклоткани. Процесс пропитки займет около двух суток.

Торжественная церемония закладки очередного "Александрита" состоится 24 июля 2020 года. Корабль будет носить имя Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота. "Лев Чернавин" станет восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ России. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
2020-й год
пр. 12700
СФ
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