Войти
ТАСС

Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории

326
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ добавил, что спецоперация также небывало сплотила общество в РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Специальная военная операция небывало сплотила общество в России и способствовала его очищению от не ощущающих причастность к российской истории людей.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре", - отметил министр.

Лавров напомнил о словах писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который в своем монологе о российском и американском народах отметил, что "нашим людям, чтобы по-настоящему сплотиться, большая беда нужна". "Вроде как даже с юмором, но в каждой шутке есть доля правды. И то остервенение, с которым Запад объявил нам гибридную войну, то высокомерие, с которым отбрасывались долгие годы все наши предупреждения, предложения о том, чтобы договориться об основах безопасности на основе принципов, уже одобрявшихся ранее, без расширения НАТО - все это было отброшено", - продолжил Лавров.

Министр также обратил внимание на заявление экс-президента Чехии Вацлава Клауса о том, что РФ была спровоцирована на проведение специальной военной операции на Украине еще в 2008 году. "Там американцы с англичанами попросили", - добавил глава дипведомства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Чехия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
30.06.2023
Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши
08.06.2023
Посла Бельгии в Москве вызвали в МИД РФ
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
25.10.2021
Jyllands-Posten (Дания): отношения между Россией и НАТО стремятся к новой нулевой отметке
25.10.2021
The American Conservative (США): НАТО застряла в прошлом
12.04.2021
Actualno (Болгария): Россия никому не верит!
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.01 07:49
  • 58444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 05:27
  • 88
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 19.01 00:48
  • 8
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 18.01 16:55
  • 1231
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.01 11:46
  • 0
Украина – экзистенциальная угроза для Европейского союза
  • 18.01 11:21
  • 356
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.01 07:07
  • 1
Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-7" к орбитальной станции "Тяньгун"
  • 18.01 07:04
  • 1
Илон Маск собрался использовать первую ступень ракеты Falcon 9 до 40 раз
  • 18.01 06:03
  • 2
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
  • 17.01 17:26
  • 1
Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
  • 17.01 16:51
  • 0
«Хочешь мира, готовься к войне»
  • 17.01 12:53
  • 1
Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
  • 17.01 12:16
  • 4
В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу
  • 17.01 06:55
  • 1
Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом