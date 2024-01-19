Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории

Глава МИД РФ добавил, что спецоперация также небывало сплотила общество в РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Специальная военная операция небывало сплотила общество в России и способствовала его очищению от не ощущающих причастность к российской истории людей.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре", - отметил министр.

Лавров напомнил о словах писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который в своем монологе о российском и американском народах отметил, что "нашим людям, чтобы по-настоящему сплотиться, большая беда нужна". "Вроде как даже с юмором, но в каждой шутке есть доля правды. И то остервенение, с которым Запад объявил нам гибридную войну, то высокомерие, с которым отбрасывались долгие годы все наши предупреждения, предложения о том, чтобы договориться об основах безопасности на основе принципов, уже одобрявшихся ранее, без расширения НАТО - все это было отброшено", - продолжил Лавров.

Министр также обратил внимание на заявление экс-президента Чехии Вацлава Клауса о том, что РФ была спровоцирована на проведение специальной военной операции на Украине еще в 2008 году. "Там американцы с англичанами попросили", - добавил глава дипведомства.