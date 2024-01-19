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ТАСС

В США заявили, что прекращение поставок оружия Киеву влияет на решения других стран Запада

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что многие страны могут последовать примеру Вашингтона и также перестать направлять помощь Украине

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Некоторые западные страны, если США откажется от поддержки Украины, могут последовать примеру Вашингтона и также перестать направлять помощь киевским властям. Об этом заявил журналистам на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы можем ожидать, что некоторые страны будут принимать сигналы от США. Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и решаем, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определенно будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру", - сказал Кирби.

"Есть некоторые типы боеприпасов, запасов которых [у Киева] будет достаточно на два-три месяца, однако с другими [боеприпасами] такого запаса по времени нет", - добавил представитель Белого дома и отметил, что время истощения запасов "во многом зависит от того, что делает Россия и как они [киевские власти] будут обороняться". В настоящее время, по словам Кирби, одним из приоритетных для киевских властей видов вооружений являются средства противовоздушной обороны.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последние месяцы высказывалась против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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