Парламент ФРГ отклонил законопроект о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Напомним, что ранее киевский режим многократно запрашивал у Берлина такие ракеты, заявляя, что они ему «очень помогут в борьбе против российской армии». Не скрывали в Киеве и того, что собирались использовать немецкие дальнобойные ракеты для нанесения ударов по Крымскому мосту.

С законопроектом о «необходимости передать режиму Зеленского «Таурусы» выступали члены партийного объединения ХДС/ХСС, которые на данный момент находятся в оппозиции. Однако большинство членов Бундестага законопроект партии, лидером которой в своё время была сама канцлер (тогдашний) Меркель, отклонили.

Результаты голосования: поддержали идею христианских демократов отправить Украине ракеты Taurus 178 депутатов Бундестага, а 485 выступили против. Ещё трое депутатов не смогли определиться, решив воздержаться.

Напомним, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус в ответ на запрос Киева о поставках крылатых ракет Taurus заявил буквально следующее:

Украине вместо этих ракет лучше бы подумать над укреплением своей ПВО. А укреплять ПВО Германия Украине и так помогает.