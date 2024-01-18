Войти
Lenta.ru

Axiom Space объявила о готовности к запуску третьей миссии к МКС

180
0
0
Частный сегмент МКС, разрабатываемый Axiom Space. После завершения эксплуатации самой станции, эти несколько модулей отсоединятся и станут свободнолетающей орбитальной лабораторией, гостиницей, а также форпостом для полетов к другим небесным телам
Частный сегмент МКС, разрабатываемый Axiom Space. После завершения эксплуатации самой станции, эти несколько модулей отсоединятся и станут свободнолетающей орбитальной лабораторией, гостиницей, а также форпостом для полетов к другим небесным телам.
Источник изображения: Axiom Space

Американская компания Axiom Space объявила о готовности к запуску третьей частной миссии к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

Пуск ракеты Falcon 9 c космическим кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде должен состояться в ночь на 18 января. Стыковка корабля с МКС ожидается через 36 часов после старта.

На борту Crew Dragon будут находиться четыре человека: командир экипажа Майкл Лопес-Алегрия и астронавты Уолтер Вилладей, Алпер Гезеравчы и Маркус Вандт.

В ходе подготовки к пуску были выявлены некоторые затруднения, которые впоследствии были устранены. Так, компания SpaceX заменила крепления, соединяющие Crew Dragon с верхней ступенью Falcon 9, и дополнительно проверила парашютную систему корабля.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий Турции, сообщил, что страна и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
Похожие новости
22.12.2023
В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января
13.09.2023
Axiom Space объявила состав третьей миссии частных астронавтов на МКС
18.05.2023
Стало известно об узком окне у SpaceX для запуска Axiom-2
02.12.2020
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
01.03.2017
SpaceX планирует осуществить коммерческий полет вокруг Луны в 2018 году
09.02.2015
Компания SpaceX вновь попытается «поймать» ступень запущенной ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 03:04
  • 58370
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 23:54
  • 31
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 17.01 17:26
  • 1
Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
  • 17.01 16:51
  • 0
«Хочешь мира, готовься к войне»
  • 17.01 15:48
  • 355
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.01 14:59
  • 3
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 17.01 12:53
  • 1
Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
  • 17.01 12:36
  • 0
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
  • 17.01 12:16
  • 4
В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу
  • 17.01 06:55
  • 1
Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)