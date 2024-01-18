Axiom Space объявила о готовности к запуску третьей миссии к МКС

Частный сегмент МКС, разрабатываемый Axiom Space. После завершения эксплуатации самой станции, эти несколько модулей отсоединятся и станут свободнолетающей орбитальной лабораторией, гостиницей, а также форпостом для полетов к другим небесным телам.

Американская компания Axiom Space объявила о готовности к запуску третьей частной миссии к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

Пуск ракеты Falcon 9 c космическим кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде должен состояться в ночь на 18 января. Стыковка корабля с МКС ожидается через 36 часов после старта.

На борту Crew Dragon будут находиться четыре человека: командир экипажа Майкл Лопес-Алегрия и астронавты Уолтер Вилладей, Алпер Гезеравчы и Маркус Вандт.

В ходе подготовки к пуску были выявлены некоторые затруднения, которые впоследствии были устранены. Так, компания SpaceX заменила крепления, соединяющие Crew Dragon с верхней ступенью Falcon 9, и дополнительно проверила парашютную систему корабля.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий Турции, сообщил, что страна и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.