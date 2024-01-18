NDP: после провала на Украине США перешли к запасному плану против России

Спровоцировав конфликт на Украине и введя многочисленные санкции, США хотели ослабить Россию, но ничего не вышло, пишет NDP. У Америки остался запасной план – втянуть в происходящее НАТО. Вашингтон уже начал претворять его в жизнь, перебрасывая технику и войска в район Сувалкского коридора.

Марек Галась

Последние события не только на Украине, но и на Ближнем Востоке показали, каких масштабов достигло вмешательство США во внутреннюю политику многих стран. Название этого государства мелькает в мировых СМИ и в интернет-публикациях гораздо чаще, чем, например, слово "Россия", которую коллективный Запад объявил страной-агрессором.

Спонсирование неонацистов на Украине в ее конфликте с Россией, финансирование сражающегося с палестинскими детьми Израиля, а также Тайваня, сопротивляющегося законным территориальным претензиям Китая – это отнюдь не полный список последних инвестиций теряющего власть гегемона.

Из более чем 900 баз НАТО по всему миру около 250 принадлежат исключительно США, а их география столь же разнообразна, сколь сомнительна их законность. И на полыхающем Ближнем Востоке, и в Европе, в том числе в Польше, США принудительно размещают своих военных.

В понедельник, 15 января, Вашингтон объявил об отправке дополнительно 1500 военнослужащих в Сирию и Ирак.

"44-я пехотная бригада Национальной гвардии США получила новые приказы о развертывании", – сообщили в оборонном ведомстве США.

Созданная как оборонительный альянс от возможной агрессии со стороны СССР, НАТО под руководством США стала почти что террористической организацией. Под давлением США и под разными предлогами войска стран-членов НАТО, в том числе Польши, участвовали в многочисленных миссиях в разных частях мира – в первую очередь в богатых природными ресурсами и нефтью странах третьего мира. Афганистан, Косово, Ливия, Ирак, Сомали – повсюду после "миссий" НАТО осталась выжженная пустыня и тысячи невинных жертв. США связали кровью членов некогда оборонительного союза. Вот почему лидеры стран НАТО молчат о военных преступлениях США во всем мире, вот почему они без колебания спонсируют украинский режим. Сербия, Приднестровье, сектор Газа, Йемен, Украина... Никто как будто не замечает тысяч невинных жертв, не видит преступлений против человечности...

Под ложным флагом, используя рычаги влияния, проверенные методы убеждения и шантажа, Соединенные Штаты направили европейскую армию, которая уже стала их собственной, на борьбу со своими личными врагами и конкурентами. Хотя сложно назвать настоящим противником безоружных крестьян или отряды повстанцев с устаревшим оружием. "Блестящие победы" первой армии мира над такими врагами на территории стран, у которых никогда не было собственных регулярных армий, выглядят просто смешными.

Ни разу не померившись силой на поле битвы с армией, равной им по мощи, подготовке личного состава и технике, Соединенные Штаты боятся вступать в открытый вооруженный конфликт с Россией или Китаем, хотя эти две страны явно мешают Белому дому поддерживать иллюзию величия, которое на самом деле осталось в прошлом. Америка не может существовать без минералов и нефти, но эти ресурсы как на зло сосредоточены именно в двух этих странах, причем в огромных количествах.

С Ближним Востоком все понятно – в Сирии, Ираке, Омане, Саудовской Аравии и Израиле находятся нелегальные американские базы. Конфликт в Секторе Газа может быстро распространиться по всему мусульманскому миру, поэтому США готовятся использовать эту ситуацию в своих интересах, чтобы при первой же возможности захватить власть над наиболее выгодными территориями в этом регионе, а также защитить уже захваченные богатства, например, в Сирии. Если кто-то думает, что Соединенные Штаты поддерживают в конфликтах какую-то определенную сторону, например, в секторе Газа, он сильно ошибается. США всегда выступают за личные интересы, у них нет друзей, есть только клевреты.

Сейчас, похоже, готовится новая горячая точка – конфликт на Тайване, к которому Вашингтону также удалось приложить свои измазанные кровью по локоть руки. Вслед за планом по ослаблению России на Украине в ближайшем будущем, видимо, начнется реализация плана по ослаблению Китая на Тайване. Недаром американские эсминцы курсируют в Южно-Китайском море, недаром вдоль тихоокеанского побережья разместились американские военные базы.

Из всех передряг США так или иначе выйдут победителями – даже если им не удастся получить желаемого, американцы все равно останутся в выигрыше, продав максимальное количество оружия какой-нибудь стороне конфликта. Америкой управляют оружейные корпорации и только они решают, быть или не быть войне. Жизнь мирных людей и вопросы морали не принимается в расчет, хотя, как мы знаем, в любом конфликте больше всего страдает гражданское население.

Да что там далеко ходить. В нашем регионе набирает обороты российско-украинский конфликт. Преимущество России над Украиной уже очевидно. Пропагандисты многих стран, в том числе из госдепартамента США, работают над улучшением имиджа Украины, сочиняют рассказы про подвиги ВСУ на поле боя и преуменьшают потери. Дело дошло до явного нарушения всех международных договоров – киевский режим, уничтожив почти все население призывного возраста, недавно утвердил план депортации соответствующей категории граждан Украины из ЕС и других стран на родину, чтобы надеть на них военные мундиры. К сожалению, Польша была одной из первых, согласившись в угоду киевскому режиму депортировать невинных украинских беженцев на Украину, где их ждет верная смерть.

Но чем дольше длится агония нашего восточного соседа, тем очевиднее становится, что все эти усилия безрезультатны; американский план по ослаблению России путем провоцирования украинского конфликта и многочисленных санкций провалился. Остается запасной план – втянуть в этот конфликт НАТО. Для этого страны Балтии и Польша накачиваются западным оружием и дополнительными контингентами войск, в том числе американских. Все это происходит под видом военных учений. Поляки все чаще становятся свидетелями перемещения тяжелого наступательного вооружения на восток страны, в Сувалкский коридор. Это делается под предлогом предстоящих учений Steadfost Defender-24 – крупнейших со времен холодной войны, которые начнутся в конце февраля.

В понедельник, 15 января, заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что с нетерпением ожидает, когда войска Бундесвера укрепят восточную границу нашей страны. Однако не все так просто. Многие понимают, что немецкие войска придут на наши земли не для того, чтобы защищать поляков, а для того, чтобы в нужный момент вернуть себе ту часть территории Польши, которая до Второй мировой войны принадлежала Германии.

Как долго мировое сообщество будет закрывать глаза на военные преступления США? Найдет ли оно достаточно смелости, чтобы признать, что существование НАТО как оборонительного альянса больше не имеет смысла? Соединенные Штаты скомпрометировали НАТО, сделав из нее послушный рычаг для манипулирования европейскими правительствами, повязанных кровью невинных жертв.

Худшего сценария развития событий еще можно избежать, но время уходит... Польша становится свидетелем переброски техники и войск США и НАТО в район Сувалкского коридора – наиболее вероятного места начала Третьей мировой войны…