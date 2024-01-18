МИД РФ: договор Лондона и Киева о безопасности стал набором обещаний без юридической силы

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это соглашение говорит о том, что Киеву не дадут выйти из конфликта переговорным путем

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Соглашение по гарантиям безопасности, подписанное Великобританией и Украиной, является набором обещаний, которые не носят никакой юридически обязывающей силы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинцам просто вручили завернутый в яркую обертку набор обещаний в основном консультативной и советнической помощи, обставили все это красивыми заверениями поддержки Украины, которые не носят никакой юридически обязывающей силы", - сказала дипломат.

По ее словам, соглашение Британии и Украины говорит о том, что Киеву не дадут выйти из конфликта переговорным путем. "Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешним евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе", - сказала Захарова.