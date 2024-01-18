Эксперты Минобороны США разработали рекомендации по оптимизации закупок оружия Пентагоном

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны США пытается решить проблему излишней забюрократизированности и инертности чиновничьего аппарата Пентагона, ставших в том числе препятствием для оперативной разработки и закупки новейших видов вооружений у молодых частных компаний и внедрения современных инновационных технологий в армии. С этой целью специально созданная Атлантическим советом при Организации Североатлантического договора в 2022 году группа экспертов разработала десять рекомендаций, которые якобы помогут Министерству обороны США преодолеть инновационную инертность и оптимизировать процесс закупок оружия Пентагоном.

Соответствующий документ был представлен комиссией 16 января, сообщает онлайн-издание Defense News. Экспертную группу возглавляют бывший министр обороны Марк Эспер и экс-министр ВВС США Дебора Ли Джеймс. Основной стратегической задачей комиссия обозначила реформирование устаревших бюрократических практик, создание возможностей для нетрадиционных компаний и частного капитала, направленных на быстрое масштабирование оборонных технологий.

Основной целью этой комиссии было вывести процесс закупок Министерства обороны и роль Конгресса в этой системе за рамки холодной войны

— говорится в докладе.

Одно из предложений направлено на то, чтобы предоставить офицерам по закупкам больше гибкости, позволив им управлять возможностями в локальных портфелях, а не в виде сложных долгосрочных программ. Этот шаг может позволить военным службам быстрее реагировать на меняющиеся угрозы за счет перераспределения средств между и внутри портфельных проектов.

Еще одна рекомендация призывает Пентагон и законодателей усилить связь между экспериментами и полевыми испытаниями новинок военного назначения. Сейчас процесс от разработки до серийного производства и закупок современных систем вооружений порою занимает несколько лет. Эксперты предлагают Конгрессу учредить пилотную программу, выделив 250 миллионов долларов на масштабирование востребованных технологий, которые помогли бы «сдерживать агрессию» со стороны противников США, включая Китай и Россию.

Средства будут способствовать ускорению и масштабированию новых возможностей в руках военных со скоростью, необходимой для их использования, помогая поставщикам и стимулируя новые нетрадиционные компании работать с Министерством обороны

— говорится в отчете.

В рамках отдельной рекомендации комиссия предложила, чтобы военные службы работали с Управлением стратегического капитала Пентагона над созданием пилотных программ в 2024 финансовом году, направленных на привлечение частного капитала к инвестированию разработок инновационных технологических проектов в военной сфере.

Предстоит еще много работы и должен быть достигнут значительный прогресс, если вооруженные силы США хотят оставаться выдающейся военной силой в мире, способной справиться со всеми вызовами, особенно со стороны КНР

— констатировал во время презентации доклада экс-министр обороны США Марк Эспер.

Примечательно, что самой комиссии, созданной вроде как для оптимизации и придания ускорения в работе чиновников Пентагона, понадобилось около двух лет, чтобы выдать на гора десяток абсолютно очевидных и малоконкретных рекомендаций. И это при том, что группу экспертов возглавляют люди, отлично знакомые и без дополнительного изучения с внутренней кухней Минобороны. Пожалуй единственным реальным результатом работы экспертов стал запрос на выделение четверти миллиарда долларов на малопонятное масштабирование востребованных технологий. Как говорят в таких случаях, после длительных мучений «гора родила мышь».