Парламент Словакии разрешил оружейным компаниям поставлять свою продукцию на Украину

Частные и государственные оружейные компании Словакии получат возможность поставлять произведенное ими оружие на Украину, парламент страны принял соответствующее решение. Об этом сообщает Politico.
Парламент Словакии одобрил поправку и разрешил Минобороны страны поставлять оружие Украине через государственные и частные оружейные компании. Таким образом, обещанный перед выборами лидером партии "Смер" Фицо запрет на поставки военной помощи Киеву перестал действовать. Как заявил экс-министр обороны Ярослав Надь, с самого начала было понятно, что данный запрет долго не просуществует, слишком большие деньги крутятся в оружейном бизнесе.
- заявил Надь.
О том, что правительство не будет блокировать поставки оружия и боеприпасов на Украину частными производителями, Фицо заявлял еще в октябре прошлого года. По его словам, обещание "не поставлять" оружие и боеприпасы Киеву касалось только арсеналов словакской армии, а не нового производства. Компании могут заключать контракты с Украиной и производить для нее оружие и боеприпасы, не забывая платить налоги в бюджет государства.
- добавил премьер Словакии.